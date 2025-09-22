Topo

Notícias

Com Kassab, Ratinho Jr. cutuca Lula: 'Quem toca o Brasil são governadores'

Gilberto Kassab e Ratinho Jr. (ambos ao centro da imagem) participam de evento na ACSP - Ana Paula Bimbati/UOL
Gilberto Kassab e Ratinho Jr. (ambos ao centro da imagem) participam de evento na ACSP Imagem: Ana Paula Bimbati/UOL
Ana Paula Bimbati
do UOL

Do UOL, em São Paulo

22/09/2025 12h36

Com elogios e conselhos para sua pré-candidatura ao Planalto, o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), disse hoje que quem toca o Brasil, "na verdade", são os governadores.

O que aconteceu

Ratinho Jr. disse que país vive "melhor safra de governadores". "Hoje, o Brasil, na verdade, quem está tocando de forma organizada e planejada o Brasil são os governadores", afirmou em evento na ACSP (Associação Comercial de São Paulo).

Segundo o governador, são poucos os estados dependentes do governo federal. As críticas indiretas ao governo Lula (PT) foram feitas ao lado do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. O partido tem ministérios na Esplanada.

Kassab fez uma fala breve e também mirou 2026. "Que possamos, efetivamente, ter o comando do nosso país", afirmou o presidente do PSD.

Durante o evento, Ratinho foi elogiado pelos participantes e recebeu conselhos. O ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung o aconselhou a rodar o país, "porque os brasileiros precisam conhecer seus novos líderes".

O governador do Paraná foi citado como "alternativa à polarização". O coordenador-adjunto do conselho político e social da ACSP, Jorge Bornhausen, disse acreditar que Ratinho "será o homem da transformação do Brasil".

Ratinho Jr. apresentou uma série de números do Paraná. O governador mostrou investimentos feitos por sua gestão, incluindo comparações com outros estados como São Paulo —Tarcísio de Freitas (Republicanos) é um dos cotados para candidatura do Planalto.

Nós temos bons governadores no Nordeste, temos bons governadores no Norte do Brasil, no Centro-Oeste, no Sudeste e no Sul. Hoje, o Brasil, na verdade, quem está tocando de forma organizada e planejada o Brasil são os governadores. Você vai ver poucos estados dependentes do governo federal hoje.
Ratinho Jr., governador do Paraná

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Quem foi Magnitsky, advogado morto na prisão e que batiza lei dos EUA

Abiove: capacidade de processamento de oleaginosas cresce 5,7% em 2025

Israel não permitirá que flotilha para Gaza rompa bloqueio do território, diz chancelaria

Enviado dos EUA à ONU promete "defender cada centímetro do território da Otan"

Enviado dos EUA na ONU promete "defender cada centímetro do território da Otan"

Macron mira legado internacional apesar dos riscos ao reconhecer Estado palestino em gesto histórico

Se o Senado achar que a PEC da Blindagem não é interessante, que arquive, diz Motta

EUA sanciona esposa de Alexandre de Moraes

Liderado pelo recuperado Militão, Real Madrid busca manter invencibilidade

Enel SP: falha em subestação deixou 900 mil sem energia na manhã desta segunda-feira

Com Kassab, Ratinho Jr. cutuca Lula: 'Quem toca o Brasil são governadores'