Com Kassab, Ratinho Jr. cutuca Lula: 'Quem toca o Brasil são governadores'
Com elogios e conselhos para sua pré-candidatura ao Planalto, o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), disse hoje que quem toca o Brasil, "na verdade", são os governadores.
O que aconteceu
Ratinho Jr. disse que país vive "melhor safra de governadores". "Hoje, o Brasil, na verdade, quem está tocando de forma organizada e planejada o Brasil são os governadores", afirmou em evento na ACSP (Associação Comercial de São Paulo).
Segundo o governador, são poucos os estados dependentes do governo federal. As críticas indiretas ao governo Lula (PT) foram feitas ao lado do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. O partido tem ministérios na Esplanada.
Kassab fez uma fala breve e também mirou 2026. "Que possamos, efetivamente, ter o comando do nosso país", afirmou o presidente do PSD.
Durante o evento, Ratinho foi elogiado pelos participantes e recebeu conselhos. O ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung o aconselhou a rodar o país, "porque os brasileiros precisam conhecer seus novos líderes".
O governador do Paraná foi citado como "alternativa à polarização". O coordenador-adjunto do conselho político e social da ACSP, Jorge Bornhausen, disse acreditar que Ratinho "será o homem da transformação do Brasil".
Ratinho Jr. apresentou uma série de números do Paraná. O governador mostrou investimentos feitos por sua gestão, incluindo comparações com outros estados como São Paulo —Tarcísio de Freitas (Republicanos) é um dos cotados para candidatura do Planalto.
Nós temos bons governadores no Nordeste, temos bons governadores no Norte do Brasil, no Centro-Oeste, no Sudeste e no Sul. Hoje, o Brasil, na verdade, quem está tocando de forma organizada e planejada o Brasil são os governadores. Você vai ver poucos estados dependentes do governo federal hoje.
Ratinho Jr., governador do Paraná