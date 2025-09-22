Com anistia em xeque, líder do PL na Câmara visita Bolsonaro

O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), visita hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no condomínio Solar de Brasília, onde ele cumpre prisão domiciliar. Ele chegou por volta das 14h50, sem falar com a imprensa. Eles devem discutir a anistia. O projeto que poderia beneficiar Bolsonaro está em xeque.

O que aconteceu

Relator muda de anistia para dosimetria. O projeto teve a urgência aprovada no plenário da Câmara na semana passada, mas, com Paulinho da Força (Solidariedade-SP) como relator, já tem seu cerne modificado para não atender aos interesses dos bolsonaristas. Na semana passada, ele disse ser "impossível" aprovar uma anistia "ampla, geral e irrestrita", como é defendida por apoiadores do ex-presidente.

Moraes autorizou visita na semana passada. Sóstenes antecipou o encontro para tratar com Bolsonaro do encaminhamento do projeto da anistia.

Mudança no texto vai adiar a discussão, diz Sóstenes. O deputado falou ao UOL que a iniciativa de Paulinho da Força, de mudar o projeto para uma redução de penas, vai estender a discussão para outubro. "Do jeito que está sendo feito, vai demorar duas ou talvez três semanas para chegar ao texto ideal", disse Sóstenes à colunista Letícia Casado.

Paulinho da Força quer levar o texto aos interesses do centrão. O objetivo, afirma, é "pacificar o país" com a formulação de um texto que reduza a pena dos condenados pelo 8 de Janeiro, sem conceder anistia, em uma tentativa de agradar a diferentes grupos políticos. Ele tem dito que a meta é votar o projeto nesta semana para liberar a pauta da Câmara para outros temas.

PL quer nome de Bolsonaro liberado para concorrer em 2026. O intuito é liberar o ex-presidente da condenação e anular a inelegibilidade imposta pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para que ele possa concorrer às eleições presidenciais em 2026. Já o centrão indica apoio a Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, como um nome que uniria a direita.

Bolsonaro pediu esforço para derrubar qualquer "anistia light". A informação é do deputado Sanderson (PL-RS), que esteve com o ex-presidente na semana passada. Segundo o deputado, caso as demandas da oposição não sejam atendidas, a orientação é apresentar outro texto.