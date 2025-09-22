Topo

Chuva e ventos de 87 km/h provocam cancelamentos de voos em Congonhas

São Paulo

22/09/2025 16h41

As fortes chuvas que atingiram a cidade de São Paulo nesta segunda-feira, 22, e ventos de 87km/h provocaram o cancelamento de sete chegadas e três partidas no Aeroporto de Congonhas. Sete voos também tiveram de ser alternados para outros aeroportos, de acordo com a Aena, concessionária responsável pelo aeroporto.

Passageiros também relatam que a água da chuva invadiu a área do terminal próxima ao portão 4.

A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos por conta da chuva. Bairros da zona oeste, como a Vila Madalena, estão sem luz.

Mais cedo, a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para temporal com rajadas de vento ao longo do dia.

Conforme a Enel, 400.637 imóveis na capital estão sem energia. O balanço foi atualizado às 15h34.

Queda de temperaturas em São Paulo

Após a passagem da frente fria nesta segunda-feira por São Paulo, será observado o ingresso do ar frio de origem polar, que vai trazer declínio acentuado das temperaturas, principalmente as máximas, entre terça-feira e domingo, 28, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Veja a previsão para a capital paulista nos próximos dias, segundo a Meteoblue:

Segunda-feira: entre 17ºC e 25ºC;

Terça-feira: entre 14ºC e 18ºC;

Quarta-feira: entre 14ºC e 17ºC;

Quinta-feira: entre 13ºC e 15ºC;

Sexta-feira: entre 12ºC e 17ºC.

