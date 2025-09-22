Topo

Chuva destrói centro judaico em Higienópolis: 'Parecia tsunami'

22/09/2025 21h41

O Centro Judaico Novo Horizonte, em Higienópolis, na região central de São Paulo, foi atingido pelas fortes chuvas que atingiram a capital nesta segunda-feira, 22. O local se preparava para realizar um jantar de Rosh Hashaná, Ano Novo judaico celebrado a partir do pôr do sol desta segunda-feira.

Em uma das salas do imóvel, parte do telhado cedeu e o teto desabou. Janelas do prédio foram estilhaçadas e ao menos uma das portas foi derrubada pelos ventos. A rua Novo Horizonte, onde fica o centro, também ficou alagada.

"Parecia um tsunami. Eu estava tentando fechar a janela, mas ela estourou e eu caí no chão. Foi um prejuízo muito grande", disse ao Estadão o rabino Noach Gansburg, responsável pelo espaço. "O milagre é que as janelas não estouraram no quarto em que eu e os funcionários nos abrigamos. Também havíamos cortado as árvores no mês passado. Podia ser um dano em dobro."

