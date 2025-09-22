Chuva deixa cidade de SP em estado de atenção para alagamentos; bairros estão sem luz

A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos por conta da forte chuva que atingiu o município no início da tarde desta segunda-feira, 22. Bairros da zona oeste, como a Vila Madalena, estão sem luz. Houve registro de chuvas e ventos fortes em diversas áreas da cidade, como a região central, as zonas oeste e norte.

Estado de atenção para alagamentos:

- Zona Norte às 13h45

- Zona Oeste às 13h45

- Centro às 13h45

- Zona Sul às 13h45

- Marginal Pinheiros às 13h45

- Marginal Tietê às 13h45

- Zona Sudeste às 13h45

- Zona Leste às 13h45

Bairros da capital registram falta de energia. Conforme a Enel, 211.890 imóveis na capital estavam sem energia. O balanço da empresa foi atualizado pouco antes das 14h30.