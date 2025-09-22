Topo

Notícias

Chuva deixa cidade de SP em estado de atenção para alagamentos; bairros estão sem luz

São Paulo

22/09/2025 14h50

A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos por conta da forte chuva que atingiu o município no início da tarde desta segunda-feira, 22. Bairros da zona oeste, como a Vila Madalena, estão sem luz. Houve registro de chuvas e ventos fortes em diversas áreas da cidade, como a região central, as zonas oeste e norte.

Estado de atenção para alagamentos:

- Zona Norte às 13h45

- Zona Oeste às 13h45

- Centro às 13h45

- Zona Sul às 13h45

- Marginal Pinheiros às 13h45

- Marginal Tietê às 13h45

- Zona Sudeste às 13h45

- Zona Leste às 13h45

Bairros da capital registram falta de energia. Conforme a Enel, 211.890 imóveis na capital estavam sem energia. O balanço da empresa foi atualizado pouco antes das 14h30.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Lamine Yamal leva Troféu Kopa de melhor jogador jovem

"Chegou o momento da paz", diz Macron na ONU sobre o reconhecimento do Estado da Palestina

Esposa de Alexandre de Moraes sofre sanção dos EUA: quem é Viviane Barci?

Reconhecimentos à Palestina viram a maré diplomática na véspera da ONU

Balança comercial tem superávit de US$ 721,8 milhões na 3ª semana de setembro

Secretário de Estado comenta sanção dos EUA à esposa de Moraes: 'que seja um alerta'

Guiana aprova projeto que deve dobrar produção de petróleo próximo ao Essequibo

'Trump se vinga da esposa do juiz': sanções contra mulher de Alexandre de Moraes repercutem no exterior

PGR: Gonet denuncia Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo por coação em processo judicial

EUA sanciona esposa de Alexandre de Moraes

Enel SP: chuvas deixam 579,5 mil clientes sem energia nesta tarde