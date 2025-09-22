China reprime conteúdo online que incita hostilidade e pessimismo

PEQUIM (Reuters) - O órgão regulador de internet da China declarou na segunda-feira uma campanha nacional de dois meses para coibir qualquer conteúdo online que promova sentimentos violentos ou hostis na sociedade. Nem mesmo comentários pessimistas sobre a desaceleração da economia serão poupados.

A campanha segue as recentes ações disciplinares contra importantes plataformas, incluindo o aplicativo de vídeos curtos Kuaishou, o site de microblogs Weibo e o Xiaohongshu, semelhante ao Instagram, também conhecido como RedNote, por violações de conteúdo.

A preocupação com o sentimento negativo se aprofundou este ano, no momento em que a economia da China enfrenta dificuldades, enquanto a falta de emprego para os jovens continua sendo uma questão premente.

A Administração do Ciberespaço da China afimou que realizará inspeções abrangentes de tópicos de tendências, recomendações de conteúdo e seções de comentários em plataformas de mídia social. O conteúdo considerado problemático inclui publicações que incitam confrontos entre grupos de fãs ou ensinam e vendem técnicas de doxing.

A iniciativa também terá como alvo questões como informações fabricadas, rumores sobre a economia, narrativas distorcidas de incidentes e "teorias sensacionalistas conspiratórias".

As publicações que aumentam o pessimismo e a negatividade com afirmações como "o trabalho árduo é inútil" ou "estudar é inútil", e aquelas que "exageram casos negativos isolados e promovem perspectivas negativas sobre a vida" também serão examinadas, disse o órgão regulador.

A China impõe regras rígidas sobre o conteúdo online. Embora as plataformas ocidentais também regulem o comportamento dos usuários, o controle da China é muito mais extenso, motivado pela preocupação de que o forte sentimento alimentado por discussões online acaloradas possa perturbar a sociedade no mundo real.

O anúncio foi feito um dia depois que a polícia de Pequim disse ter tomado "medidas obrigatórias" contra três indivíduos acusados de espalhar rumores sobre a morte do conhecido ator Yu Menglong, 37 anos, que estrelou dramas populares da TV chinesa.

A polícia afirmou que Yu "caiu morto depois de beber", mas indivíduos fabricaram informações e juntaram vídeos falsos para atrair a atenção, "perturbando seriamente a ordem pública".

(Reportagem de Ethan Wang e Ryan Woo)