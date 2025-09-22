Topo

China mantém taxas de empréstimo em setembro em meio a alívio nas tensões comerciais

22/09/2025 06h48

XANGAI (Reuters) - A China deixou inalteradas as taxas de juros de referência para empréstimos pelo quarto mês consecutivo em setembro, em linha com as expectativas do mercado, após a decisão do banco central de manter a principal taxa de juros na semana passada.

As fixações constantes da taxa primária de empréstimos (LPR) refletem a abordagem cautelosa das autoridades em relação ao afrouxamento monetário em meio à diminuição das tensões comerciais entre a China e os Estados Unidos, à resiliência das exportações e à recente recuperação do mercado de ações, apesar dos sinais de desaceleração doméstica e de afrouxamento monetário pelo Federal Reserve.

A LPR de um ano foi mantida em 3,0% nesta segunda-feira, enquanto a LPR de cinco anos permaneceu em 3,5%.

Em uma pesquisa da Reuters com 20 participantes do mercado realizada na semana passada, todos os participantes previram manutenção das duas taxas, apesar da recente onda de dados econômicos fracos.

O banco central da China deixou inalterada na semana passada a taxa de recompra reversa de sete dias, que agora funciona como a principal taxa de juros.

Dados recentes mostraram que a produção industrial e as vendas no varejo registraram em agosto seu crescimento mais fraco desde o ano passado, destacando os desafios econômicos e a desaceleração da economia doméstica.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que ele e o presidente chinês, Xi Jinping, fizeram progressos em um acordo sobre o TikTok e irão se reunir pessoalmente em seis semanas na Coreia do Sul para discutir comércio, drogas ilícitas e a guerra da Rússia na Ucrânia.

