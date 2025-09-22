Chefe do Tesouro dos EUA diz que país está prontos para apoiar Argentina e que líderes se reunirão na terça

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta segunda-feira que "todas as opções de estabilização estão na mesa" para apoiar a Argentina, com mais detalhes disponíveis depois que os presidentes argentino, Javier Milei, e dos EUA, Donald Trump, se reunirem na terça-feira.

"Essas opções podem incluir, mas não estão limitadas a, linhas de swap, compras diretas de moeda e compras de dívida pública denominada em dólares do Fundo de Estabilização Cambial do Tesouro", escreveu Bessent no X.

A Argentina, que mantém um acordo com o Fundo Monetário Internacional, está buscando suporte para sua política econômica em um momento em que os mercados financeiros sofrem graves tensões após a derrota do partido governista nas eleições legislativas na província de Buenos Aires.

Milei e os ministros da Economia, Luis Caputo, e das Relações Exteriores, Gerardo Werthein, entre outros, irão se reunirão com a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, nesta segunda-feira.

(Reportagem de Susan Heavey e Maiya Keidan)