Chefe da AIEA diz que diplomacia no programa nuclear do Irã enfrenta 'momento difícil'

22/09/2025 11h17

O chefe da agência de controle nuclear da ONU, Rafael Grossi, disse à AFP nesta segunda-feira (22) que os esforços diplomáticos para resolver a disputa sobre o programa nuclear do Irã estavam em um momento "difícil". 

O Conselho de Segurança da ONU decidiu na sexta-feira reimpor as sanções contra Teerã depois que três países europeus concordaram em ativar o mecanismo de "restabelecimento" de penalidades incluído no acordo nuclear assinado há uma década. 

"É óbvio que este é um momento muito difícil. Estamos enfrentando uma situação muito complicada agora", disse o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), acrescentando que as negociações entre as partes envolvidas estavam agendadas para segunda-feira em Nova York. 

"O importante é que os contatos continuem", disse ele.

Com a votação da última sexta-feira, o Irã estará novamente sujeito a sanções internacionais a partir de 28 de setembro. Essas sanções foram suspensas em 2015 por meio de um acordo internacional em troca de Teerã restringir e permitir o controle de seu programa nuclear.

Teerã afirmou que a decisão das potências europeias ? Reino Unido, França e Alemanha ? de ativar o mecanismo de "restabelecimento" frustrou meses de negociações com a AIEA para retomar a supervisão e garantir o cumprimento das normas internacionais. 

No início deste mês, o Irã e a AIEA chegaram a um acordo no Cairo que permitiria a retomada das inspeções das instalações nucleares iranianas. 

O Irã as suspendeu após Israel e os Estados Unidos atacarem suas instalações nucleares em junho. 

Os governos ocidentais acusam o Irã de buscar o desenvolvimento de armas nucleares, uma alegação que Teerã nega.

