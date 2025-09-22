Topo

Notícias

Chanceler saudita insta todos os países a reconhecerem Estado da Palestina

22/09/2025 17h38

A Arábia Saudita instou, nesta segunda-feira (22), todos os países a tomarem a mesma "medida histórica" de reconhecer o Estado da Palestina tal como a França fez formalmente em uma cúpula que os dois países copresidem na ONU.

"Conclamamos outros países a tomarem uma medida histórica similar que terá um impacto importante para apoiar os esforços para o estabelecimento da solução de dois Estados, conseguir uma paz total no Oriente Médio e encontrar uma nova realidade na qual a região possa desfrutar de paz, estabilidade e prosperidade", declarou o ministro das Relações Exteriores saudita, o príncipe Faisal bin Farhan, do púlpito das Nações Unidas em Nova York.

gw/sct/ksb/ad/val/rpr/mvv

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Ousmane Dembélé conquista Bola de Ouro  bap-ali/cyj/aam

Gleisi reage após sanções dos EUA à mulher de Moraes: 'Conspiração contra o Brasil'

Gilmar Mendes elogia atos contra anistia e PEC da Blindagem: 'Força do povo brasileiro'

Chanceler saudita insta todos os países a reconhecerem Estado da Palestina

Aitana Bonmatí conquista Bola de Ouro pela terceira vez

Lula defende Palestina e diz que 'nada justifica usar fome como arma'

Gilmar Mendes não admitiu farsa em julgamento de Bolsonaro

FGVAgro: produção da agroindústria cai 1% em julho ante julho de 2024

Promotores do TPI acusam ex-presidente filipino de crimes contra a humanidade

PGR denuncia Eduardo Bolsonaro por coação à Justiça

Favorito às presidenciais no Chile propõe deter e expulsar migrantes sem documentos