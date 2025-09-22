Topo

Notícias

CCJ pauta PEC da Blindagem na quarta com expectativa de rejeitar tema

22/09/2025 10h53

A bancada do MDB, partido do relator, com 12 senadores, fechou questão contra a PEC. "É inconcebível transformar a imunidade parlamentar em impunidade universal e desmedida. Além de minar a transparência pública, essa medida estabelece um precedente perigosíssimo", disse o líder da bancada no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM).

Mesmo senadores do PL, partido que votou 100% pela PEC da Blindagem na Câmara, defendem mudanças na proposta.

 Para o senador Jorge Seif, a PEC precisa de algumas correções. Foto: Marcelo Camargo/Arquivo Agência Brasil

O senador Jorge Seif (PL-SC) disse reconhecer que a PEC "traz pontos importantes", mas também "alguns exageros" que precisam de correção, como o voto secreto e a extensão da imunidade parlamentar para presidentes de partidos com assentos no Congresso.

"Nosso compromisso é garantir transparência ao trabalho do Congresso e, ao mesmo tempo, proteger parlamentares conservadores contra perseguições políticas. Na CCJ, vamos trabalhar para ajustar o texto e entregar ao Brasil uma proposta equilibrada, que fortaleça a democracia sem abrir brechas para abusos", afirmou o senador de Santa Catarina.

Blindagem ou Prerrogativas

A PEC da Blindagem ganhou força na Câmara após ações do Supremo Tribunal Federal (STF) contra parlamentares envolvidos na tentativa de golpe de Estado que culminou no 8 de janeiro de 2023 e também com o crescimento de inquéritos para investigar a execução de emendas parlamentares, recursos públicos da ordem de RS 50 bilhões anuais sob controle do Legislativo. 

Com a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, a oposição ocupou os plenários da Câmara e do Senado, impedindo os trabalhos da Casa e exigindo, entre outras pautas, o aumento das prerrogativas dos parlamentares contra ações do STF. 

A chamada PEC das Prerrogativas, ou PEC da Blindagem, foi defendida pelos seus apoiadores, portanto, como uma reação à suposta "perseguição política" contra os parlamentares por parte do Judiciário, discurso recorrente dos aliados do ex-presidente Bolsonaro no contexto do julgamento da trama golpista.

Por outro lado, especialistas e organizações que atuam no tema do combate à corrupção alertam que a proposta pode barrar ações contra corrupção no uso das emendas parlamentares. 

O fim da exigência de autorização prévia do Parlamento para processos criminais contra deputados e senadores foi aprovada por Emenda Constitucional em dezembro de 2001, após centenas de casos de impunidade chocarem a opinião pública ao longo de toda a década de 1990.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

EUA sancionarão mais autoridades brasileiras se necessário, diz secretário do Tesouro

Também atingido, Messias diz que sanção dos EUA é 'agressão injusta' e que 'agrava' relação

Missão palestina em Londres hasteia bandeira após reconhecimento do Estado palestino

Defesa Civil de São Paulo emite alerta para temporal com rajadas de vento nas próximas horas

Sanções dos EUA são 'conspiração de Bolsonaro contra o Brasil', diz Gleisi

Nvidia investirá até US$ 100 bilhões em centros de dados da OpenAI

EUA continuarão mirando indivíduos que fornecem material a Moraes, diz secretário

Enviado dos EUA na ONU promete 'defender cada centímetro do território da Otan'

Chimpanzés bebem o equivalente a uma cerveja por dia

'Agressão injusta', diz advogado-geral da União sobre nova sanção dos EUA

Israel afirma que não permitirá que flotilha para Gaza rompa bloqueio do território