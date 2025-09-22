Topo

Filho que confessou ter matado a mãe em MG é denunciado por feminicídio

Matteos França Campos foi preso por matar a própria mãe, Soraya Tatiana Bomfim, 56, em MG
Matteos França Campos foi preso por matar a própria mãe, Soraya Tatiana Bomfim, 56, em MG Imagem: Reprodução/Redes sociais
Do UOL, em São Paulo

22/09/2025 15h21Atualizada em 22/09/2025 15h57

O Ministério Público de Minas Gerais denunciou hoje por feminicídio o filho que confessou ter matado a própria mãe em Belo Horizonte, Minas Gerais.

O que aconteceu

Matteos França Campos, que está preso, foi denunciado por matar a mãe, Soraya Tatiana Bonfim, 56. O MPMG imputou outras qualificadoras no crime, entre elas, uso de emprego que dificultou a defesa da vítima, que foi asfixiada dentro da própria casa; e motivo torpe, já que as investigações apontaram que o filho cometeu o homicídio por questões financeiras. Ele foi indiciado pela Polícia Civil na última semana.

Filho também responderá por ocultação de cadáver e fraude processual. O primeiro crime foi imputado porque, segundo o órgão, Matteos escondeu o corpo da vítima em outra região e a segunda porque o homem "tentou ludibriar" a investigação, entre outros, denunciando o desaparecimento de Soraya à polícia.

MPMG ainda pediu ao judiciário a manutenção da prisão preventiva (por tempo indeterminado) de Matteos. A denúncia e a solicitação para o homem seguir preso serão enviados ao 1º Tribunal do Júri da capital mineira, que analisará os pedidos. Se a denúncia for aceita, o filho virará réu pelos crimes.

A vítima também era submetida à violência psicológica e patrimonial, de acordo com o órgão. Eles moravam na mesma residência. Porém, o MP não passou mais detalhes de como esses crimes ocorriam. Outras informações do caso não foram divulgadas porque o caso tramita em segredo de justiça.

Matteos França Campos está preso
Matteos França Campos está preso
Imagem: Reprodução/LinkedIn

Relembre o caso

Soraya Tatiana Bonfim, de 56 anos, foi encontrada morta em Minas Gerais
Soraya Tatiana Bonfim, de 56 anos, foi encontrada morta em Minas Gerais
Imagem: Obtida pelo UOL

Campos confessou que matou a mãe enforcada na casa onde eles moravam em 18 de julho. Exames indicam que a vítima não foi abusada sexualmente, embora o corpo tenha sido encontrado seminu, vestido apenas com a parte de cima da roupa.

Filho disse que "surtou durante uma briga" com a mulher devido a dívidas de apostas online e empréstimos consignados. Embora as discussões entre os dois fossem frequentes, não há registro criminal de conflitos entre os dois. O valor das dívidas que ele teria não foi divulgado.

A apuração da polícia mostrou que o filho usou o carro da vítima para deixar o corpo em outra cidade no mesmo dia do crime. Ele ainda viajou com amigos em seguida —este encontro estava planejado previamente. O corpo da mulher teria sido colocado no porta-malas do veículo.

Inicialmente, antes de confessar o crime, o homem disse à polícia que a mãe havia desaparecido após eles discutirem no dia anterior. Ele chegou a relatar ter entrado em contato com hospitais e IML, e buscado imagens de câmeras de segurança durante a procura pela mãe, mas sem sucesso. Depois, segundo a polícia, o servidor público mudou a versão e confessou o assassinato.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

Há ainda o aplicativo Direitos Humanos Brasil e através da página da Ouvidoria Nacional de Diretos Humanos (ONDH) do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). Vítimas de violência doméstica podem fazer a denúncia em até seis meses.

