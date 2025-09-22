O volume de carne suína exportada pelo Brasil cresceu 72% entre janeiro e agosto de 2025, segundo dados divulgados pelo Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), da USP (Universidade de São Paulo), em Piracicaba (SP). O Chile se tornou, em julho e agosto, o segundo maior destino da carne suína brasileira, ultrapassando a China, que anteriormente ocupava essa posição.

O que aconteceu

Vendas subindo cada vez mais. Dados da ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal) mostram que, de janeiro a agosto, as exportações de carne suína alcançaram 970,3 mil toneladas, saldo 11,5% maior que o total embarcado no ano passado —quando foram 870,2 mil toneladas

Chile se tornou segundo país que mais compra carne suína brasileira. Em janeiro, o país andino havia importado 7,7 mil toneladas do produto do Brasil, número que saltou para 14,5 mil toneladas em julho. Em agosto, o ritmo se desacelerou para 13,3 mil toneladas.

Desde fevereiro deste ano, as Filipinas são os maiores compradores do produto. A China agora aparece em terceiro lugar. "O desempenho das exportações reflete a crescente inserção do Brasil no mercado internacional de carne suína", aponta o Cepea.

Paraná é o responsável por puxar as exportações para cima. Em abril, o governo chileno reconheceu o estado —que é o segundo maior produtor do país— como livre de febre aftosa sem vacinação e de peste suína clássica. As vendas a partir do estado, porém, só começaram a acontecer de fato em julho.

Setor escapou dos efeitos do tarifaço. Os Estados Unidos não são compradores habituais da carne suína brasileira, uma vez que são os maiores produtores mundiais. Tanto que, nos dados compilados em agosto pela Amcham (Câmara Americana de Comércio para o Brasil), o produto nem sequer aparece na lista de 10 mais exportados, assim como os EUA não figuram na lista de 10 maiores compradores da ABPA.

Brasileiro segue consumindo carne de porco. Segundo o Cepea, por causa disso os preços devem continuar mais elevados, como já se tem registrado praticamente desde o começo do ano.

Era para estar mais barato, mas não está. Por conta do aquecimento das exportações e do próprio consumo interno, os preços acabaram por contrariar o que tradicionalmente acontece no segundo semestre. No mercado de suíno vivo, as cotações apresentaram alta, com médias mensais superiores às registradas em julho. Em agosto, o preço médio do suíno vivo oscilou entre R$ 8,15 (no Rio Grande do Sul) e R$ 8,76 (em São Paulo).

Produção em níveis históricos. Dados divulgados na semana passada pela Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) apontam que a quantidade de carne suína produzida no Brasil deve alcançar 5,8 milhões toneladas este ano, número nunca atingido anteriormente. A ABPA estima 5,4 milhões de toneladas. O país é o quarto maior produtor em escala global.