Calendário do saque-aniversário do FGTS 2025: veja datas de liberação

O governo federal divulgou o calendário oficial do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para 2025. A retirada dos valores é feita conforme o mês de nascimento do trabalhador, o que significa que aqueles nascidos em janeiro já podem realizar o saque.

Calendário do saque-aniversário em 2025

Nascidos em janeiro: 02/01 a 31/03

Fevereiro: 03/02 a 30/04

Março: 03/03 a 30/05

Abril: 01/04 a 30/06

Maio: 02/05 a 31/07

Junho: 02/06 a 29/08

Julho: 01/07 a 30/09

Agosto: 01/08 a 31/10

Setembro: 01/09 a 28/11

Outubro: 01/10 a 30/12

Novembro: 03/11 a 30/01/2026

Dezembro: 01/12 a 27/02/2026

Como funciona o saque-aniversário?

Essa modalidade é uma alternativa ao saque-rescisão e autoriza o trabalhador a retirar parte do saldo do FGTS no mês em que faz aniversário. No entanto, caso seja demitido, não terá acesso ao valor integral da conta, podendo sacar apenas a multa rescisória.

Já na forma tradicional, o saque-rescisão, quem é desligado sem justa causa pode retirar todo o saldo do FGTS, incluindo a multa, quando houver.

O saque-aniversário fica disponível a partir do primeiro dia útil do mês de nascimento e pode ser feito em até 60 dias.

Como aderir à modalidade

A adesão ao saque-aniversário é opcional e deve ser feita pelo aplicativo ou site do FGTS. O trabalhador precisa informar uma conta bancária para receber o valor, que é creditado em até 5 dias úteis, caso a solicitação seja feita dentro do mês de aniversário, segundo a Caixa Econômica.

Também é possível, pelo mesmo aplicativo, solicitar a volta para o saque-rescisão, desde que não exista contrato de antecipação vigente. Nesse caso, a mudança só terá validade a partir do primeiro dia do 25º mês após o pedido.

Qual é o valor liberado?

O cálculo do saque-aniversário é feito com base em uma alíquota progressiva, que varia de 5% a 50% sobre o total disponível nas contas do FGTS. Além disso, há uma parcela adicional que depende do saldo acumulado.

Tabela de alíquotas e parcelas adicionais:

Até R$ 500: 50%, sem adicional;

De R$ 500,01 a R$ 1.000: 40% + R$ 50;

De R$ 1.000,01 a R$ 5.000: 30% + R$ 150;

De R$ 5.000,01 a R$ 10.000: 20% + R$ 650;

De R$ 10.000,01 a R$ 15.000: 15% + R$ 1.150;

De R$ 15.000,01 a R$ 20.000: 10% + R$ 1.900;

Acima de R$ 20.000,01: 5% + R$ 2.900.