Cade aprova aquisição pela Suzano de 51% de sociedade de tissue da Kimberly-Clark

22/09/2025 10h17

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição pela Suzano de 51% do capital social de uma sociedade constituída na Holanda pela Kimberly-Clark, formando uma joint venture. O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

Como mostrou a Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o negócio foi avaliado em US$ 1,734 bilhão.

Os principais ativos do negócio são 22 fábricas de produção de tissue - toalhas de papel, guardanapos, lenços de papel - localizadas em 14 países.

A operação terá uma capacidade anual total de produção de aproximadamente 1 milhão de toneladas. A Suzano terá uma opção de compra da participação de 49% da Kimberly-Clark na sociedade, que poderá ser exercido três anos após a data de fechamento.

"A aquisição pela Suzano do negócio global de tissue da Kimberly-Clark está alinhada com sua estratégia de expandir sua presença no segmento de tissue, com base em sua experiência em produção de celulose e escala operacional. A operação combinará os ativos complementares da Suzano e da empresa-alvo e permitirá que a Suzano acesse marcas bem estabelecidas e redes internacionais de distribuição de papéis tissue. Com a integração das operações, a Suzano pretende aumentar a eficiência, otimizar as cadeias de suprimento e criar oportunidades de crescimento no segmento de tissue em nível global", disse a empresa ao Cade.

