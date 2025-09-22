Topo

Notícias

BRF e Marfrig anunciam conclusão de acordo que dá origem à MBRF

22/09/2025 20h18

SÃO PAULO (Reuters) - As empresas de alimentos e processadoras de carnes Marfrig e BRF anunciaram nesta segunda-feira a conclusão da fusão das companhias, criando a MBRF, que será listada na B3 com o ticker MBRF3 a partir de terça-feira.

Com receita líquida anual de cerca de R$160 bilhões, sendo 38% do portfólio composto por produtos processados, a MBRF reúne marcas icônicas como Sadia, Perdigão, Qualy, Bassi e Banvit, consolidando presença em 117 países.

"Sua plataforma mutiproteínas amplia a competitividade, aumenta as opções para seus clientes e fortalece a capacidade de inovação para atender às necessidades dos consumidores", disse a nova empresa, que une os ativos de carne bovina da Marfrig com aqueles de carnes de frango e suína da BRF.

Miguel Gularte, CEO da BRF, foi nomeado o presidente-executivo da MBRF, com reporte ao chairman, Marcos Molina, fundador da Marfrig e controlador da nova empresa.

O Comitê Executivo da nova empresa será formado por oito vice-presidências.

A vice-presidência de Finanças, Relações com Investidores, Gestão e Tecnologia ficará a cargo de José Ignácio Scoseria Rey.

Fábio Mariano assume a vice-presidência de Mercado Halal. Manoel Martins será responsável pela vice-presidência de Mercado Brasil e Marketing.

Leonardo Dall’Orto continua a liderar a vice-presidência de Mercado Internacional e Suppy Chain, e assume os negócios no Chile.

Alisson Navarro assume a vice-presidência de Bovinos, além dos negócios do Uruguai e da Argentina. Heraldo Geres ficará a cargo da vice-presidente Jurídico, Tributário, Assuntos Corporativos e Gente.

Artemio Listoni estará à frente da vice-presidência de Operações Industriais e Logística. Fabio Stumpf permanece à frente da vice-presidência de Agro e Qualidade.

(Por Ana Mano)

