Brasil vai manter suspensão de importações de Defesa de Israel, diz Lula

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira que o Brasil vai manter a suspensão da compra de materiais de Defesa de Israel e controlar a entrada de outras importações para que não venham de áreas de assentamentos ilegais.

A declaração foi dada durante Conferência de Alto Nível sobre a Palestina, chamada pela França, em que vários países declararam o reconhecimento da do Estado Palestino. O Brasil fez esse reconhecimento em 2010.

"Não há palavra apropriada para descrever o que acontece em Gaza que não genocídio", disse o presidente. "Tanto Israel quanto a Palestina têm o direito de existir.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)