Brasil tem agenda econômica equilibrada e força para tocar projetos, diz ministro Renan Filho

Brasília

22/09/2025 13h00

O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou nesta segunda-feira, 22, que o Brasil mantém uma agenda econômica "mais equilibrada" que a de seus vizinhos e capacidade institucional para conduzir grandes projetos. Em apresentação durante evento do BTG Pactual, em São Paulo, ele disse que, apesar do cenário global desafiador, o País oferece estabilidade para investidores. "Há agenda política antes das questões econômicas. Agenda mais equilibrada, mas que tem caminho", afirmou.

Renan Filho ressaltou que, enquanto o mundo enfrenta o tarifaço imposto pelos Estados Unidos, o Brasil conseguiu ampliar exportações. "O governo tem força institucional e capacidade para encabeçar a agenda", disse, ao destacar o papel das reformas e dos projetos estruturantes.

O ministro comparou o ritmo atual dos projetos de concessões com o do governo anterior. "O governo passado, que dizia ter capacidade de atrair investimento do mercado, dialogar, fez apenas seis concessões", afirmou.

A gestão atual, lembrou, pretende chegar à marca de 35 até dezembro de 2026, apenas em projetos rodoviários. "Já estamos com aproximadamente 16 realizadas, com 14 ganhadores diferentes", afirmou.

Ele apontou a entrada de fundos de investimento, novas empresas e a volta de capital estrangeiro, citando a Vinci Highways, uma das maiores operadoras de concessão do mundo, como exemplo do interesse internacional.

"Essa carteira é sólida, robusta, atrai investimento, porque tem bons projetos, garante rentabilidade ao investidor, tudo isso com transparência e segurança", afirmou o ministro.

Ele completou destacando que o setor ferroviário "está passando por uma transformação muito grande" com revisões nas renovações antecipadas, trazendo novos investimentos para o País.

