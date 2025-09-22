Topo

Notícias

Bolsas da Europa operam em baixa, pressionadas por ações do setor automotivo

22/09/2025 06h58

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 22/09/2025 - As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta segunda-feira, pressionadas por ações de montadoras, enquanto investidores aguardam comentários de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA), assim como do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco da Inglaterra (BoE).

Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 0,30%, a 552,45 pontos. Apenas o subíndice do setor automotivo e de autopeças sofria queda de 7,69%, após a alemã Porsche (-8,22%) reduzir sua projeção de lucratividade para este ano.

Entre outras montadoras, a Volkswagen, controladora da marcha Porsche, tombava 7,71% em Frankfurt, enquanto a Stellantis recuava 3,10% em Milão e a Renault perdia 1,2% em Paris.

Vários dirigentes do Fed discursam ou participam de eventos hoje, após o corte de juros de 25 pontos-base do BC americano na semana passada, o primeiro este ano. Também estão previstos comentários do presidente do BoE, Andrew Bailey, e de autoridades do BCE. Ao contrário do Fed, o BoE manteve seu juro básico na última semana.

A agenda desta segunda também traz leitura preliminar do índice de confiança do consumidor da zona do euro referente a setembro.

Às 6h55 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,09%, a de Paris recuava 0,48% e a de Frankfurt cedia 0,83%. As de Milão e Madri, por sua vez, tinham respectivas perdas de 0,34% e 1,33%. Na contramão, a de Lisboa subia 0,28%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Lula em Nova York: encontros estratégicos, Palestina e críticas às sanções dos EUA

Candidata a governar o Japão promete Executivo com paridade de gênero 'comparável aos países nórdicos'

China anuncia campanha contra conteúdos 'maliciosos' nas redes sociais

Economistas alertam para risco de 'colapso' do jornalismo de qualidade

Metas climáticas e planos para combustíveis fósseis são incompatíveis, alertam especialistas

França e outros países reconhecerão o Estado palestino em reunião na ONU

Bombardeio russo deixa três mortos na cidade ucraniana de Zaporizhzhia

Mobilização nas 27 capitais brasileiras surpreende direita e manda recado para a esquerda

Como é viver em cidade de SP sem maternidade, cemitério e delegado

SUS terá transplante de membrana amniótica para queimados: como funciona?

Emenda de Flávio Bolsonaro tem indícios de desvio em compra de chuteiras