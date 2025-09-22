BNDES financiará R$ 3,3 bilhões ao setor naval, rodovias e agroindústria em SC

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou nesta segunda-feira, 22, a concessão de financiamentos à infraestrutura logística, construção naval e agroindústria de Santa Catarina que somam cerca de R$ 3,3 bilhões. São R$ 401 milhões em melhoria de estradas de rodagem, R$ 2,5 bilhões para a Starnav Serviços Marítimos adquirir embarcações a serem construídas no estaleiro Detroit Brasil, de Itajaí. As embarcações serão afretadas pela Petrobras, em contratos de 12 anos de duração, devendo ser empregadas no apoio à produção de petróleo e gás offshore.

O financiamento à Starnav corresponde a pouco mais de 88% dos quase R$ 2,9 bilhões a serem investidos na aquisição de oito embarcações de apoio marítimo modelo multipropósito híbrido, sendo quatro do tipo plataform supply vessel (PSV, usados para transportar suprimentos entre as plataformas de perfuração ou produção em alto mar e as bases em terra). As outras quatro embarcações são da classe oil spill recovery vessel (OSRV), todas com capacidade 5.500 TPB (tonelagem de porte bruto), maior que a da frota atual (4.500 TPB).

Com motorização híbrida (diesel-elétrica) com banco de baterias, "as novas embarcações proporcionarão uma redução de cerca de 18% nas emissões de gases de efeito estufa em relação à frota atual", garante o banco.

Rodovias e nova planta de biodiesel

Por meio do programa BNDES Invest Impacto, R$ 401 milhões serão financiados no primeiro conjunto de projetos do plano de investimentos em infraestrutura logística rodoviária com o Governo do Estado de Santa Catarina.

O desembolso inicial do BNDES é estimado em R$ 100 milhões. Os recursos aprovados se destinam à pavimentação de 9 km da SC-492 e recuperação estrutural de mais 108 km das rodovias SC-283, SC-120 e SC-305, que se distribuem em três macrorregiões- Oeste, Meio-Oeste e Serra Catarinense.

Outros R$ 356 milhões são voltados para expansão da Cooperativa Agroindustrial Alfa, que vai ampliar sua planta esmagadora de soja de 2 mil para 3 mil toneladas por dia, e implantar no mesmo parque industrial, uma unidade de produção de biodiesel, com capital de giro associado.

Em nota, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destaca que, em dois anos e meio, os financiamentos do Banco a projetos no Estado de Santa Catarina somam R$ 31,4 bilhões, muito mais do que os R$ 24,1 bilhões registrados nos quatro anos do governo anterior.