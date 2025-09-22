BC anuncia dois leilões de linha para quarta-feira no valor de até US$2 bi

Topo

22/09/2025 19h12

(Reuters) - O Banco Central realizará na quarta-feira dois leilões de venda de dólares com compromisso de recompra no valor total de até US$2 bilhões, conforme comunicado divulgado pela autarquia nesta segunda-feira.

As operações visam rolagem de vencimento de 2 de outubro, informou o BC.

As propostas serão acolhidas das 10h30 às 10h35. As operações de venda do BC serão liquidadas em 2 de outubro, enquanto as operações de compra estão divididas em duas datas. Para o leilão A, a recompra ocorrerá em 3 de fevereiro de 2026, e para o leilão B, ocorrerá em 3 de março.

