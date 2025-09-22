Topo

BBVA melhora oferta pelo Sabadell e propõe troca de ações avaliada em 17 bilhões de euros

São Paulo

22/09/2025 10h40

O Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) aumentou sua oferta de aquisição pelo Banco de Sabadell em 10%, eliminando um componente em dinheiro e melhorando os termos para uma oferta totalmente em ações. A nova proposta do BBVA avalia o concorrente em 17 bilhões de euros - ou 3,39 euros por ação, um prêmio de 1,6% sobre o preço de fechamento na última sexta-feira.

A mudança planeja permitir que os acionistas com ganhos de capital não tenham que ser submetidos a impostos na Espanha, caso a taxa de aceitação da oferta pelo Sabadell supere 50% dos direitos de voto, afirmou o BBVA, em comunicado divulgado nesta segunda-feira, 22.

O Conselho do banco espanhol também concordou em renunciar a possibilidade de fazer uma nova oferta ou de estender o período de aceitação, que termina em outubro.

O BBVA está tentando conquistar os acionistas de seu rival menor, apesar da oposição do conselho do Sabadell antes do fechamento do período de oferta no próximo mês, sob o objetivo de formar um dos maiores credores da zona do euro.

O BBVA disse nesta segunda-feira que agora está oferecendo trocar uma ação do BBVA por cada 4,8376 ações ordinárias do Sabadell detidas, em comparação com sua oferta anterior de uma ação do BBVA e 0,70 euros em dinheiro para cada 5,5483 ações do Sabadell.

Por volta das 10 horas (de Brasília), a ação do BBVA caía 2,6% e a do Banco de Sabadell tombava 4,4%, ambas negociadas em Madri.

*Com informações da Dow Jones Newswires

*Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

