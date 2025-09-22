Autoridade Palestina diz que reconhecimento de Estado pela França é decisão 'histórica e corajosa'

A Autoridade Palestina exaltou nesta segunda-feira (22) o reconhecimento do Estado da Palestina pela França, anunciado pelo presidente Emmanuel Macron na ONU, e afirmou que se trata de uma decisão "histórica e corajosa".

O Ministério das Relações Exteriores da Autoridade Palestina expressou que "acolhe com satisfação o reconhecimento do Estado da Palestina por parte da república amiga da França".

O ministério da Autoridade Palestina, que exerce uma administração limitada da Cisjordânia ocupada, classificou a postura como "uma decisão histórica e corajosa que está alinhada com o direito internacional e as resoluções da ONU, e apoia os esforços contínuos para alcançar a paz e implementar a solução de dois Estados".

