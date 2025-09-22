Topo

Notícias

Autoridade Palestina diz que reconhecimento de Estado pela França é decisão 'histórica e corajosa'

22/09/2025 16h52

A Autoridade Palestina exaltou nesta segunda-feira (22) o reconhecimento do Estado da Palestina pela França, anunciado pelo presidente Emmanuel Macron na ONU, e afirmou que se trata de uma decisão "histórica e corajosa".

O Ministério das Relações Exteriores da Autoridade Palestina expressou que "acolhe com satisfação o reconhecimento do Estado da Palestina por parte da república amiga da França".

O ministério da Autoridade Palestina, que exerce uma administração limitada da Cisjordânia ocupada, classificou a postura como "uma decisão histórica e corajosa que está alinhada com o direito internacional e as resoluções da ONU, e apoia os esforços contínuos para alcançar a paz e implementar a solução de dois Estados".

lma-acc/an/eg/lm/rpr

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Aitana Bonmati conquista Bola de Ouro pela terceira vez  ali-bap/cyj/aam

Lula defende Palestina e diz que 'nada justifica usar fome como arma'

Gilmar Mendes não admitiu farsa em julgamento de Bolsonaro

FGVAgro: produção da agroindústria cai 1% em julho ante julho de 2024

Promotores do TPI acusam ex-presidente filipino de crimes contra a humanidade

PGR denuncia Eduardo Bolsonaro por coação à Justiça

Favorito às presidenciais no Chile propõe deter e expulsar migrantes sem documentos

Presidente palestino exorta Hamas a entregar armas e condena ataques de 7/10

Donnarumma recebe Troféu Yashin de melhor goleiro da temporada

França reconhece 'Estado da Palestina' em prol da 'paz' entre israelenses e palestinos

Ex-dirigentes da Juventus são condenados por corrupção