Audácia da Câmara alimenta protestos que mostram: anistia incendiaria país

Manifestação contra PEC da Blindagem e PL da Anistia leva bandeira do Brasil à Paulista; para Josias de Souza, ruas brasileiras voltam a ter "mão dupla", politicamente falando, após hegemonia da direita - Reprodução/GloboNews
Roger Modkovski
do UOL

22/09/2025 18h25

As manifestações nacionalistas deste domingo contra a anistia e contra a chamada PEC da Blindagem marcam um momento de retomada das ruas pela esquerda e indicam que um acordão para mitigar as penas dos condenados por crimes contra a democracia não deve pacificar, mas incendiar o Brasil, segundo colunistas do UOL.

Para Josias de Souza, a direita havia se acostumado a tratar as redes sociais e as ruas como monopólio, mas parece que o jogo se equilibrou. Para ele, as manifestações pressionam o Senado a enterrar a dita "PEC da Pilantragem" e dificultam a aprovação na Câmara do projeto da dosimetria, também dita "anistia envergonhada".

O colunista Leonardo Sakamoto argumenta que os defensores de um suposto "meio-termo da razão" que pedem anistia parcial ou redução de penas para os condenados por crimes contra a democracia apenas "alimentam a indignação da parcela da sociedade que crê na lei".

Para o analista Reinaldo Azevedo, os atos de domingo demonstram o repúdio popular a quem rouba cofres e instituições. Para Reinaldo, é importante que os brasileiros entendam o que faz e quer a atual legislatura. "Sem mobilização e sem vigilância, eles partirão para a barbárie", alerta.

E Daniela Lima relata que tanto lideranças bolsonaristas quanto petistas concordam que o grande ato antidireita e anticentrão foi provocado pela audácia da maioria dos líderes da Câmara, que bancaram, no espaço de dois dias, dois projetos que "ampliam privilégios de políticos e minimizam o ataque à democracia".

Sanções contra mulher de Moraes

Mariana Sanches informa que os EUA impuseram novas sanções da Lei Global Magnitsky à mulher do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal —e mais suspensões de vistos de autoridades estão a caminho.

E Daniela Lima falou com um ministro do Supremo que garantiu que a medida contra a esposa do ministro implode qualquer negociação para reduzir a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado por tentativa frustrada de golpe de Estado.

Daniela também apurou com integrantes do governo que as novas sanções são uma tentativa de criar constrangimento durante a participação de Lula na Assembleia Geral da ONU.

Josias de Souza: Bolsonarismo e centrão chutam seus próprios traseiros nas ruas

Leonardo Sakamoto: Atos gigantes mostram que anistia não vai pacificar, mas incendiar o Brasil

Leonardo Sakamoto: Ato retoma bandeira do Brasil e deixa a dos EUA para os bolsonaristas

Reinaldo Azevedo: Atos Brasil afora demonstram repúdio aos que roubam cofres e instituições

Reinaldo Azevedo: Magnitsky para os Moraes: autocracia pune democracia em nome da liberdade

Reinaldo Azevedo: PGR denuncia 'nepo baby sauros' da ditadura por coação; faltou Bolsonaro

Daniela Lima: Audácia da Câmara leva ao maior ato antidireita e centrão em 12 anos

Daniela Lima: Alvo de protestos, Motta mirou 'público interno' e avisou que pagaria preço

Daniela Lima: Sanção a mulher de Moraes implode conversas no STF sobre redução de pena

Daniela Lima: Novas sanções: governo Lula vê tentativa de constrangimento na ONU

Mônica Bergamo: Gilmar Mendes elogia manifestações contra anistia a Bolsonaro

Mariana Sanches: EUA impõem sanções a mulher de Moraes e instituto da família

Mariana Sanches: EUA anunciam nova leva de restrições de visto a autoridades do Brasil

