'Ato contra PEC mostra Brasil progressista e plural', diz Lilia Schwarcz

As manifestações contra a PEC da Blindagem uniram um Brasil mais amplo e progressista, afirma Lilia Schwarcz, historiadora, no UOL News, do Canal UOL. Ela destaca que os protestos, com forte presença de símbolos nacionais, marcaram contraste com atos anteriores e mostraram uma sociedade civil ativa, plural e crítica à divisão e ao privilégio político e se contrapõe ao que chama de um "Brasil apequenado", que se viu no 7 de setembro..

A manifestação de ontem uniu um Brasil muito maior, porque uniu um Brasil que está farto do que a Câmara de Deputados, do que o Legislativo tem feito de uma forma mais geral. Essa PEC da Blindagem, ela cria uma espécie de estamento, da época do antigo regime. O voto secreto é uma pilantragem, porque são pessoas que querem fazer o que fazem e que nós não possamos saber quem fez, ou seja, é uma segunda blindagem. Lilia Schwarcz

A sociedade civil brasileira muitas vezes já se manifestou e mudou a História. Então, a sociedade civil quando luta por direitos é virtuosa e foi isso que nós vimos. Muito diferente do 7 de setembro, que era um Brasil apequenado. Eu acredito em símbolos, na eficácia dos símbolos, e uma passeata que mostra a bandeira do Brasil nesse contexto de tarifaço diz o que? Diz o que sobre nós? E uma manifestação que usa a bandeira do Brasil dessa maneira, fala demais sobre que Brasil nós queremos, um Brasil democrático, um Brasil plural, um Brasil que cidadão, que comparece nesses momentos. Lilia Schwarcz

A historiadora avalia que a apropriação dos símbolos nacionais foi central e que a PEC da Blindagem foi a gota d'água para a mobilização.

Quem viveu ainda na época da ditadura lembra que tinha aquela aula de educação moral e cívica, que era péssima. Mas enfim, essa é uma aula de educação moral e cívica, porque os símbolos nacionais, como a bandeira, como o hino, como o selo, o brasão, são símbolos de todos e de todas nós. Então é preciso não deixar que eles fiquem sequestrados apenas por um grupo. E ontem foi uma aula de civismo. Essa não é uma pauta apenas da esquerda, é uma pauta de setores progressistas do Brasil e foi isso que nós vimos nas avenidas e isso que foi tão bonito, um Brasil progressista, mas por vezes é melhor a gente tirar esse manto de um lado ou de outro e tentar olhar a realidade de maneira a enxergá-la, de maneira a ultrapassar essas divisões tão óbvias. Isso acontece na história do Brasil, é raro, mas acontece. Lilia Schwarcz

