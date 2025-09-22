Ataque russo em Zaporizhzhia mata três pessoas, diz governador

KIEV (Reuters) - Um ataque russo pela manhã na cidade de Zaporizhzhia, no sudeste da Ucrânia, matou três pessoas e feriu outras duas, informaram as autoridades na segunda-feira.

"A manhã de segunda-feira em Zaporizhzhia começou com explosões e incêndios", escreveu o governador Ivan Fedorov.

Ele disse que as forças russas usaram pelo menos 10 bombas aéreas no ataque à cidade de cerca de 700.000 habitantes.

O ataque danificou 15 prédios de apartamentos e 10 casas particulares, além de prédios não residenciais, segundo ele.

A Força Aérea ucraniana disse que derrubou 132 drones lançados pela Rússia durante a noite.

Na região de Sumy, no nordeste do país, vários ataques de drones feriram duas pessoas no último dia, além de danificar a infraestrutura civil e casas particulares, disse o governador Oleh Hryhorov.

O ataque na região de Kiev feriu uma pessoa e danificou prédios de apartamentos e casas, de acordo com os serviços de emergência.

