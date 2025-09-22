Topo

Notícias

ANP: etanol sobe em 16 Estados e no DF; cai em 6 e fica estável em 4 na semana

São Paulo

22/09/2025 10h05

São Paulo, 22 - Os preços médios do etanol hidratado subiram em 16 Estados e no Distrito Federal (DF), caíram em 6 e ficaram estáveis em 4 na semana de 14 a 20 de setembro. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas.Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol subiu 1,66% na comparação com a semana anterior, de R$ 4,22 para R$ 4,29 o litro.Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, o preço subiu 0,74% na comparação semanal, de R$ 4,07 para R$ 4,10 o litro.A maior alta porcentual na semana, de 12,03%, foi registrada em Goiás, para R$ 4,47 o litro. A maior queda, de 1,89%, ocorreu em Alagoas, para R$ 4,68 o litro.O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,19 o litro, em São Paulo. O maior preço, de R$ 6,49, foi observado em Pernambuco. Já o menor preço médio estadual, de R$ 3,89, foi registrado em Mato Grosso do Sul, enquanto o maior preço médio foi verificado no Amazonas, de R$ 5,51 o litro.CompetitividadeO etanol mostrou-se mais competitivo em relação à gasolina em quatro Estados na semana de 14 a 20 de setembro. Na média dos postos pesquisados no País, o etanol tinha paridade de 69,19% ante a gasolina no período, portanto favorável em comparação com o derivado do petróleo, conforme levantamento da ANP compilado pelo AE-Taxas. Executivos do setor observam que o etanol pode ser competitivo mesmo com paridade maior do que 70%, a depender do veículo em que o biocombustível é utilizado.O etanol é mais competitivo em relação à gasolina nos seguintes Estados: Mato Grosso (68,57%); Mato Grosso do Sul (65,60%); Paraná (68,21%), e São Paulo (67,55%).S

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Dois hospitais de Gaza interrompem operações por escalada da ofensiva israelense, diz Ministério da Saúde

O que é a Lei Magnitsky e por que ela foi usada contra a família de Moraes

Apenas STF pode autorizar buscas nas dependências do Congresso, decidem ministros da Corte

Christian Horner deixa oficialmente a escuderia Red Bull da F1

CMN extra regulamenta condições para renegociação das dívidas de produtor rural

EUA impõem sanções a Viviane Barci de Moraes, esposa de Alexandre de Moraes

Vídeo em que Ivete Sangalo elogia Lula foi criado com IA

Dinamarca cria fundo para vítimas de contracepção forçada na Groenlândia

Prefeituras francesas desafiam governo e hasteiam bandeira palestina

Metrô de SP abre propostas de licitação para obras da Linha 19-Celeste

Rússia retoma táticas da era soviética para reprimir dissidência, diz especialista da ONU