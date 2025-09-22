Topo

Notícias

Alessandro Vieira: 'Tendo a rejeitar sugestão de Ciro Nogueira para blindar crime de opinião'

Brasília

22/09/2025 15h12

O relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem, Alessandro Vieira (MDB-SE), afirmou que tende a rejeitar a sugestão do senador Ciro Nogueira (PP-PI) de restringir a blindagem a crimes de opinião, uma vez que isso já é previsto na Constituição.

"São discursos e narrativas para tentar esconder o que está muito claro e muito óbvio. É uma PEC que foi desenhada para proteger bandido. Para proteger parlamentar que está sendo investigado, porque roubou dinheiro público ou cometeu outros crimes mais graves. Ela não fazia e não faz nenhum tipo de exceção. Para tratar apenas do crime contra a honra, ou que seja para liberdade de expressão que o parlamentar deve ter, para exercer seu mandato, a Constituição já faz isso", declarou, em entrevista à GloboNews, nesta segunda-feira, 22.

Vieira disse, no entanto, que analisará o texto substitutivo que será apresentado por Ciro. O relator argumenta que a lei brasileira não traz a definição de "crime de opinião". "Primeiro, não existe crime de opinião. A legislação penal brasileira não tem esse tipo. Imagino que talvez ele esteja falando de crimes contra a honra: calúnia, difamação, injúria. Mas, para ser parlamentar, você não precisa fazer isso. Não precisa ofender ninguém, não precisa fazer nada parecido", avaliou.

Vieira afirmou também que a "busca por impunidade é uma constante" no Congresso e que foi o "medo da cadeia" que levou os deputados a incluírem os presidentes de partidos no projeto aprovado pela Câmara. "Hoje, os presidentes de partido manipulam valores astronômicos e você tem, pelo menos, dois ou três presidentes de partido que são alvo de investigações com boa base probatória, me parece", declarou.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Eduardo Bolsonaro é denunciado por coação em processo judicial de seu pai (PGR)

Filho que confessou ter matado a mãe em MG é denunciado por feminicídio

Pix investigado, tarifaço, Magnitsky: medidas impostas pelos EUA ao Brasil

Mural 3D de 4.000 anos muda visão sobre civilizações do Peru: 'Surpresa'

PGR denuncia Eduardo Bolsonaro por coação no processo que condenou Jair Bolsonaro por tentativa de golpe

Relator diz que há votos para barrar PEC da Blindagem e alfineta Motta

Nicarágua assina acordos comerciais com regiões ucranianas ocupadas pela Rússia

Moraes define que prefeituras não podem decidir sobre moto por app

Alessandro Vieira: 'Tendo a rejeitar sugestão de Ciro Nogueira para blindar crime de opinião'

Moraes diz que imposição de sanção à sua esposa pelos EUA "violenta Direito Internacional e soberania do Brasil"

Supertufão provoca retirada de 400 mil na China