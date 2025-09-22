Grande SP recebe alerta severo para chuva; quase 400 mil estão sem luz

A Defesa Civil estadual emitiu um alerta severo para temporais com rajadas de vento na Grande São Paulo, região metropolitana, litoral e centro-oeste.

O que aconteceu

Defesa Civil emitiu alerta para risco de quedas de árvore e destelhamento. A mensagem foi encaminhada para a população por volta das 13h40.

Estado de atenção para chuva forte vale para todas as regiões da capital e região metropolitana. Ainda há a possibilidade de queda de granizo.

Ventos podem chegar a 90 km/h. De acordo com a Defesa Civil, foram registradas desde domingo 13 ocorrências causadas por temporais em São Paulo, com oito feridos.

A propagação de uma linha de instabilidade, associada à chegada de uma frente fria, está provocando chuva forte com potencial para queda de granizo e fortes rajadas de vento entre as regiões de Piracicaba, Sorocaba, o oeste e sudoeste da Grande São Paulo e a zona sul da Capital paulista. Esse sistema vai provocar chuva moderada a forte, com potencial para fortes rajadas de vento, muitas descargas elétricas e eventual queda de granizo.

CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo)

Falta de luz atinge 386 mil pessoas no estado, e município de Cajamar, na Grande São Paulo, tem 80% dos clientes da Enel sem energia. Na capital, 211.890 pessoas estão com o fornecimento de luz interrompido, segundo boletim divulgado pela concessionária às 14h19.