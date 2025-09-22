Alemanha se prepara para ter 1.000 soldados feridos por dia em caso de conflito com a Rússia

Por Sabine Siebold

BERLIM (Reuters) - As Forças Armadas da Alemanha estão planejando o tratamento de possíveis 1.000 soldados feridos por dia, caso ocorra um conflito de larga escala entre a aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e a Rússia, em meio a avisos de longa data da aliança de que Moscou poderia ser capaz de lançar um ataque a partir de 2029.

Moscou rejeitou qualquer sugestão de que poderia estar se preparando para uma guerra com a aliança militar ocidental, mas as últimas incursões de jatos e drones russos no território da Otan aumentaram os temores de uma escalada.

O cirurgião geral da Alemanha, Ralf Hoffmann, disse que o número de soldados feridos em um possível conflito dependeria da intensidade da batalha e de quais unidades militares estivessem envolvidas.

"Realisticamente, estamos falando de um número de cerca de 1.000 soldados feridos por dia", disse ele à Reuters em uma entrevista.

As Forças Armadas europeias, incluindo seus serviços médicos, intensificaram os preparativos para um possível conflito com Moscou após a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia em 2022, o maior conflito da Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

A Alemanha também está constantemente adaptando seu treinamento médico, incorporando lições da guerra na Ucrânia.

"A natureza da guerra mudou drasticamente na Ucrânia", disse Hoffmann, citando uma mudança de ferimentos por arma de fogo para ferimentos por explosão e queimaduras causadas por drones e munições ociosas.

Os soldados ucranianos descrevem o corredor infestado de drones, que abrange cerca de 10 km de cada lado da linha de frente, como a "zona de morte", porque os veículos aéreos não tripulados pilotados remotamente e implantados por ambos os lados podem rapidamente detectar e neutralizar alvos.

"Os ucranianos muitas vezes não conseguem retirar seus feridos com rapidez suficiente porque os drones estão zunindo por toda parte", disse Hoffmann, ressaltando a necessidade de estabilização prolongada dos soldados feridos -- às vezes por horas -- na linha de frente.

Hoffmann disse que são necessárias opções flexíveis de transporte para as tropas feridas, observando que a Ucrânia tem usado trens-hospital. Por esse motivo, as Forças Armadas alemãs estão analisando trens e ônibus hospitalares e expandindo a retirada médica por via aérea, disse ele.

Os feridos seriam submetidos a um tratamento inicial na linha de frente, antes de serem transportados de volta à Alemanha para receberem cuidados predominantemente em hospitais civis, acrescentou Hoffmann.

Ele estimou a necessidade de aproximadamente 15.000 leitos hospitalares da capacidade total dos hospitais alemães de até 440.000.

O serviço médico militar alemão de 15.000 pessoas seria ampliado para atender às demandas futuras, acrescentou.

(Reportagem de Sabine Siebold)