Aitana Bonmatí conquista Bola de Ouro pela terceira vez

22/09/2025 17h36

A meio-campista do Barcelona, Aitana Bonmatí, já vencedora em 2023 e 2024, conquistou sua terceira Bola de Ouro consecutiva nesta segunda-feira (22).

Vencedora do Campeonato Espanhol na temporada passada e finalista da Liga dos Campeões pelo Barça e da Eurocopa pela Espanha, a catalã foi novamente eleita a melhor jogadora do mundo, à frente de sua compatriota Mariona Caldentey e da atacante inglesa Alessia Russo.

iga/dam/aam

© Agence France-Presse

