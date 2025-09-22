Agrural: com plantio de soja em 0,9% no Brasil, previsão de chuva ganha corpo

São Paulo, 22/09/2025 - A área estimada para a safra de soja 2025/26 no Brasil estava 0,9% plantada até quinta-feira passada (18), em comparação com 0,1% uma semana antes e os mesmos 0,9% um ano atrás, na safra 2024/25, de acordo com dados levantados pela AgRural, divulgados hoje.O ritmo mantém-se puxado pelo Paraná, com Rondônia, Mato Grosso e São Paulo aparecendo na sequência. "Embora a baixa umidade ainda limite o avanço das máquinas, a previsão de bons volumes de chuva para diversas áreas do País deve dar fôlego aos trabalhos nesta semana que está começando", comentou a AgRural.Milho verãoO plantio da primeira safra de milho da temporada 2025/26, o milho verão, atingiu na quinta passada 25% da área estimada para o Centro-Sul do Brasil, em comparação com 17% uma semana antes e 26% no mesmo período do ano passado (safra 2024/25), de acordo com levantamento da AgRural. Os trabalhos são puxados pelos três Estados do Sul, onde as condições climáticas são favoráveis.