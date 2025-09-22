Topo

'Agressão injusta', diz advogado-geral da União sobre nova sanção dos EUA

25.06.2025 - Jorge Messias da AGU, durante a GlobalFact no Rio de Janeiro - Eduardo Anizelli/Folhapress
25.06.2025 - Jorge Messias da AGU, durante a GlobalFact no Rio de Janeiro Imagem: Eduardo Anizelli/Folhapress
do UOL

Do UOL, em São Paulo

22/09/2025 13h37

O ministro Jorge Messias, advogado-geral da União, chamou de "agressão injusta" a sanção imposta hoje pelo governo dos EUA a ele e a familiares de Alexandre de Moraes, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu

Medida "agrava um desarrazoado conjunto de ações unilaterais", diz Messias. Em nota, o ministro afirmou que as sanções são "totalmente incompatíveis com a pacífica e harmoniosa condução de relações diplomáticas e econômicas edificadas ao longo de 200 anos entre os dois países".

Advogado-geral da União reforçou "integral compromisso com a independência constitucional do nosso Sistema de Justiça". Ele disse receber "sem receios" a medida direcionada contra ele. A expectativa é de que o ministro tenha seu passaporte revogado.

Continuarei a desempenhar com vigor e consciência as minhas funções em nome e em favor do povo brasileiro.
Jorge Messias, advogado-geral da União

Novas sanções

Mulher de Moraes se tornou alvo de restrições. A advogada Viviane Barci de Moraes, 56, e o instituto Lex, ligado à família, foram alvos de sanções anunciadas hoje.

Alvos ficam impedidos de acessar EUA. Além disso, seus bens no país ficam congelados e transações financeiras em dólar ficam inviabilizadas.

Sanções foram impostas a Moraes em 30 de julho. Onze dias atrás, o ministro foi relator do julgamento que condenou Jair Bolsonaro (PL) e membros do seu governo por tentativa de golpe. Bolsonaro é aliado de Donald Trump, atual presidente dos EUA.

O objetivo da iniciativa é forçar Brasil a anistiar condenados por trama golpista. Um tarifaço de 50% contra produtos brasileiros foi outra iniciativa na mesma linha. A movimentação é articulada junto à Casa Branca pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

