Ações da China sobem com ganhos de fornecedores da Apple e telefonema entre Xi e Trump

22/09/2025 06h57

Por Jiaxing Li

HONG KONG (Reuters) - As ações chinesas avançaram nesta segunda-feira, lideradas por ganhos em ações de fornecedores da Apple e de chips, com os investidores digerindo sinais positivos de negociações entre os Estados Unidos e a China.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,22%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,46%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,76%.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que ele e o presidente chinês, Xi Jinping, fizeram progressos em um acordo sobre o TikTok e irão se reunir pessoalmente em seis semanas na Coreia do Sul para discutir comércio, drogas ilícitas e a guerra da Rússia na Ucrânia.

"Esses acontecimentos sugerem que as notícias de EUA e China provavelmente permanecerão estáveis ou melhorarão nos próximos meses", disse o Goldman Sachs em uma nota.

Elevando os mercados nesta segunda-feira, o setor de eletrônicos subiu 4,3% e o de tecnologia da informação ganhou 4,1%, atingindo uma máxima em cinco anos, com os fornecedores da Apple avançando diante da notícia de que a OpenAI assinou um acordo com a Luxshare para fabricar um dispositivo de consumo.

O setor de chips subiu 3,3% e o de IA teve alta de 2%, também impulsionando o mercado.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,99%, a 45.493 pontos.. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,76%, a 26.344 pontos.. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,22%, a 3.828 pontos.. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,46%, a 4.522 pontos.. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,68%, a 3.468 pontos.. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 1,18%, a 25.880 pontos.. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,12%, a 4.297 pontos.. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,43%, a 8.810 pontos.   

(Reportagem de Jiaxing Li em Hong Kong)

