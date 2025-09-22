Topo

Acidente com motorista bêbado mata 8 pessoas em GO; 6 eram da mesma família

Família Santos Souto morreu em acidente na BR-153
Família Santos Souto morreu em acidente na BR-153 Imagem: Prefeitura de Jaú do Tocantins
Do UOL, em São Paulo

22/09/2025 09h56

Seis pessoas de uma mesma família morreram em um acidente com oito vítimas fatais em Campinorte (GO).

O que aconteceu

Um caminhão, um carro de passeio e uma moto bateram na BR-153 na noite do sábado. O acidente aconteceu no km 171 da via, por volta das 19h, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás.

Acidente foi causado por uma caminhonete dirigida por um homem embriagado, que bateu na traseira do carro de passeio. Após a colisão, a motorista do carro perdeu o controle e invadiu a pista contrária, batendo de frente com o caminhão, que atingiu uma moto. As informações constam em relatório preliminar da Polícia Rodoviária Federal.

Motorista da caminhonete fugiu do local e foi preso posteriormente pela Polícia Militar. O homem de 46 anos passou pelo teste do bafômetro, que constou 0,89 mg/L de álcool. Ele não teve a identidade divulgada e o UOL não conseguiu acesso à defesa dele até o momento.

Acidente entre carro de passeio, caminhão e moto deixou mortos na cidade de Campinorte, em Goiás - CBMGO/Divulgação - CBMGO/Divulgação
Acidente entre carro de passeio, caminhão e moto deixou mortos na cidade de Campinorte, em Goiás
Imagem: CBMGO/Divulgação

O casal que estava na moto morreu na hora. Eles foram identificados como Wellitom Vieira Bruno, 32, e Rosemaria Ferreira Mendonça, 32.

Os seis membros da mesma família que morreram tinham deixado a cidade de Jaú do Tocantins em direção a Campinorte para uma comemoração. Eles foram identificados como José Mario da Silva Souto, 38, Dayane Pereira dos Santos, 32, Victor Reginaldo Abne dos Santos Souto, 17, Emanuela Vitória dos Santos Souto, 14, José Arthur dos Santos Souto, 10 e Theo dos Santos Souto, 3.

O menino de três anos foi socorrido com vida, mas morreu no hospital. O motorista do caminhão teve um ferimento no joelho, mas não corre risco de morrer.

Os corpos das vítimas foram enterrados ontem e hoje. A família Souto foi velada na Câmara Municipal de Campinorte, os corpos do casal que estavam na motocicleta foram enterrados nas cidades de Campinorte e Uruaçu.

A via ficou parcialmente bloqueada para socorro às vítimas e foi liberada ontem. O carro do motorista embriagado foi apreendido e o caso será investigado, afirmou a Polícia Rodoviária Federal.

