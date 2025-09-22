Abiove: capacidade de processamento de oleaginosas cresce 5,7% em 2025

São Paulo, 22 - A capacidade de processamento de oleaginosas da indústria brasileira subiu 5,7% neste ano em relação a 2024, alcançando 76,4 milhões de toneladas, informou nesta segunda-feira, 22, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove). Houve também incremento de 5,7% na capacidade diária total de processamento, que passou a 231.566 toneladas por dia.De acordo com a Abiove, em relatório, a média de capacidade de processamento das plantas ativas foi de 1.730 toneladas por dia em 2025. O número de empresas do setor cresceu 11,9%, de 67 para 75, enquanto as unidades industriais avançaram de 132 para 144, alta de 9,1%. Já o total de plantas ativas subiu 12,4%, de 113 para 127, ao passo que as unidades paradas caíram de 19 para 17.A capacidade em plantas ativas foi de 219.842 toneladas por dia, crescimento de 7,3%, enquanto em plantas paradas somou 11.724 toneladas por dia, queda de 17,9%.No recorte regional, o Centro-Oeste segue como principal polo, responsável por 44,4% da capacidade nacional de processamento. A região passou de 92.790 toneladas por dia em 2023 para 95.964 em 2024, atingindo 102.705 toneladas por dia em 2025. Mato Grosso lidera entre os estados, com 53.767 toneladas por dia, equivalente a 23% da capacidade nacional.No segmento de refino, o número de empresas cresceu 15,2%, para 38, com avanço das unidades industriais de 57 para 63. O total de plantas ativas passou de 47 para 57, alta de 21,3%, enquanto as paradas caíram de 10 para 6. A capacidade de refino em plantas ativas aumentou 16,7%, chegando a 24.396 toneladas por dia. Já a capacidade total de refino atingiu 25.769 toneladas por dia, crescimento de 10,4%.O envase também registrou avanço: a capacidade total subiu 8,3%, atingindo 14.814 toneladas por dia. A capacidade em plantas ativas cresceu 8,5%, a 13.864 toneladas por dia, enquanto em plantas paradas aumentou 5,6%, para 950 toneladas por dia.A Abiove estima que os investimentos no setor de óleos vegetais para os próximos 12 meses possam atingir R$ 5,9 bilhões, o que deve gerar expansão estimada de 18.850 toneladas por dia na capacidade instalada. Considerando a média dos aportes, a ampliação de 15.049 toneladas por dia em plantas ativas em 2025 representa investimento próximo de R$ 4,5 bilhões."O aumento da capacidade instalada mostra o dinamismo da indústria e a importância estratégica do setor para a economia brasileira. Estamos falando de uma expansão que acompanha o crescimento da produção agrícola e reforça a posição do Brasil como líder global em óleos vegetais", afirmou o diretor de Economia e Assuntos Regulatórios da Abiove, Daniel Furlan Amaral, em notaSegundo ele, "o volume de investimentos sinaliza confiança no setor e garante ganhos de competitividade para toda a cadeia. Com quase R$ 6 bilhões previstos, a indústria reforça sua capacidade de atender à crescente demanda global por farelo e óleo de soja, além de impulsionar empregos e desenvolvimento regional".