13ª Semana Move tem programação gratuita em unidades dos Sesc SP

22/09/2025 13h31

A 13ª edição da Semana Move, movimento global de promoção à saúde, está com programação em São Paulo desta segunda-feira (22) até o domingo (28). As 43 unidades do Sesc SP têm atividades gratuitas com o intuito de incentivar o movimento, o bem-estar e a adoção de hábitos saudáveis por meio da prática de atividade física e esportes.

A iniciativa é da Isca (International Sport and Culture Association), com coordenação do Sesc SP no continente americano, e apoio institucional da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

Para chamar a atenção ao alto índice de inatividade entre os jovens, a ação traz como tema, nesta edição, Geração Movimento, reforçando o convite sobretudo para as gerações Z e Alpha. O evento pretende destacar a importância do movimento físico em tempos de estilo de vida atrelado ao uso excessivo da tecnologia.

Dentre as atividades estão aulas abertas, vivências, cursos e bate-papos com importantes nomes do esporte nacional. 

Um dos destaques da programação é a apresentação das atletas da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica, com coreografias que unem técnica, arte e expressão, utilizando os quatro aparelhos da modalidade: fita, arco, bola e maças. 

Elas vão conduzir uma breve vivência com o público, proporcionando uma experiência de aproximação com a modalidade no dia 26, das 19h às 21h, no Sesc Ipiranga. 

A programação da 13ª Semana Move Dividida está dividida em seis eixos:

  • Move Zen - Atividades que desenvolvem consciência corporal, concentração e controle respiratório, envolvendo diversas técnicas orientais e ocidentais, como Yoga, Tai Chi Chuan, Pilates, dentre outras). 
  • Move Academia - Aulas abertas e treinos funcionais, Condicionamento Físico, Musculação, Crossfit, Dança, Ritmos, Bike Indoor e aulas de ginástica em geral. 
  • Move Água - Atividades físicas ou esportes que acontecem no ambiente aquático, além de encontros com atletas, recreações, festivais e torneios. 
  • Move Esportes - Atividades relacionadas à prática de modalidades esportivas, individuais ou coletivas, em formatos variados como aulas, treinos, torneios, campeonatos, experimentações, bate papos e apresentações de atletas. 
  • Move Empresa - Promoção de atividades esportivas e estilo de vida ativo como uma estratégia para a qualidade de vida dos funcionários. 
  • Move Comunidade - Parcerias para o desenvolvimento em conjunto de atividades físicas e esportivas, ampliando o acesso, fortalecendo vínculos comunitários e valorizando a cultura local.

