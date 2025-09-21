A WePink, empresa de cosméticos da influenciadora Virginia Fonseca, deve alcançar seu primeiro bilhão de faturamento anual em outubro. A projeção é da própria marca, que esta semana fez festa para comemorar quatro anos no mercado.

Criada em 2021 por Thiago Stabile e Chaopeng Tan, a WePink ganhou força com a entrada formal de Virginia como sócia em 2023. O crescimento acelerado da empresa acompanha a visibilidade da influenciadora, que soma 94 milhões de seguidores no Instagram e no TikTok. Além deles, a também influenciadora Samara Pink, mulher de Stabile, é apresentada como sócia.

Depois de nascer no e-commerce, a WePink tem apostado em um crescimento acelerado de sua presença em lojas físicas, que hoje representam 40% do faturamento.



"A presença física permite ampliar significativamente o alcance da marca. Com as lojas e quiosques, conseguimos atender desde o público adolescente até consumidores acima dos 50 anos. Além disso, o contato presencial possibilita que produtos que não estão em destaque nas redes sociais ganhem maior visibilidade e validação direta com os clientes", diz Thiago Stabile, CEO da WePink.

A empresa tem metas ousadas. Quer fechar o ano com 250 franquias em operação e outras 50 sendo instaladas, já comercializadas. O investimento médio do franqueado gira em torno de R$ 550 mil, de acordo com a WePink.

O plano de expansão prevê a abertura de mais de 2 mil pontos de venda pelo país, sempre em modelo de franquia. Já presente com quiosques em shoppings que vão da rede Iguatemi a outlets, recentemente abriu sua primeira loja em um shopping popular no Brás, região de comércio varejista em São Paulo.

"A estratégia está centrada nesse formato justamente para garantir presença nacional e escala, considerando que o país conta hoje com cerca de 650 shoppings", explica Stabile.

A força de Virginia

Nascida na internet, a WePink não precisou se adaptar à nova realidade do comércio digital, como as concorrentes. Apostando em lives, "promoções" que deixam os produtos permanentemente com 70% de desconto sobre o preço anunciado e a capacidade de Virginia de conquistar mídia espontânea, a empresa passou de R$ 325 milhões de receitas em 2023 para R$ 750 milhões em 2024 e uma projeção de entre R$ 1,3 bilhões e R$ 1,4 bilhão este ano.

Segundo especialistas, a combinação de forte presença digital, modelo ágil de negócios e engajamento direto de Virginia com os fãs explica a escalada da marca. "É uma comunicação muito acessível, com linguagem simples, para milhões de seguidores. Ela faz lives e lançamentos massivos, que geram esse senso de comunidade", diz Lafaiete Martins, mestre em Comunicação e Plataformas Digitais e professor do Ibmec.

O modelo de negócios essencialmente digital também torna as decisões da WePink mais ágeis do que das grandes corporações concorrentes. "É um produto muito bem relacionado em relação a preço, viés agressivo do ponto de vista promocional e divulgação frequente no perfil da Virginia", afirma Fernanda Vicentini, professora de marketing digital da ESPM.

Mesmo o noticiário negativo sobre a qualidade dos produtos da WePink e sobre Virginia na CPI das Bets acaba impulsionando as vendas. Quando a empresa se tornou uma das líderes de reclamações no Reclame Aqui, principalmente por demora na entrega de produtos, a resposta foi eficiente, avalia Martins.

"Ela se pronunciou com resposta rápida, aproveitando a conexão emocional. O público não quer ver o insucesso do ídolo. Quem é influenciado gosta de ver o influenciador bem. Ela rapidamente se desculpou, dizendo que era problema de logística, explicou que vinham fazendo um processo longo de correção e estava todo mundo empenhado. Virou mais volume de vendas", conta o especialista do Ibmec.