"Velozes e furiosos": Trabalhadores com visto H-1B correm para os EUA enquanto ordem de Trump gera confusão

Por Aditya Soni e Echo Wang

SÃO FRANCISCO/NOVA YORK (Reuters) - O pânico, a confusão e a raiva reinaram quando trabalhadores com vistos H-1B da Índia e da China foram forçados a abandonar os planos de viagem e voltar correndo para os EUA depois que o presidente Donald Trump impôs novas taxas de visto, em linha com sua ampla repressão à imigração.

Empresas de tecnologia e bancos enviaram avisos urgentes a funcionários, aconselhando funcionários a retornarem aos EUA ou dizendo para não deixarem o país.

No sábado, um funcionário da Casa Branca esclareceu que a ordem se aplicava somente a novos solicitantes e não a portadores de vistos existentes ou àqueles que estivessem buscando renovações, resolvendo parte da confusão sobre quem seria afetado pela ordem.

Mas a proclamação de Trump um dia antes já havia disparado o alarme no Vale do Silício.

Temendo não ter permissão para voltar quando a nova regra entrasse em vigor, vários cidadãos indianos no aeroporto de San Francisco disseram que encurtaram suas férias.

"É uma situação em que tivemos que escolher entre a família e ficar aqui", disse um engenheiro de uma grande empresa de tecnologia, cuja esposa estava em um voo da Emirates que partiria de San Francisco para Dubai na sexta-feira.

O voo sofreu um atraso de mais de três horas depois que vários passageiros indianos que receberam a notícia da ordem ou avisos de seus empregadores exigiram o desembarque, disse a pessoa que falou sob condição de anonimato. Pelo menos cinco passageiros acabaram sendo liberados, disse o engenheiro.

Um vídeo do incidente estava circulando nas mídias sociais, mostrando algumas pessoas deixando o avião. A Reuters não conseguiu verificar de forma independente a veracidade do vídeo.

A esposa do engenheiro, também portadora do visto H-1B, optou por ir à Índia para cuidar de sua mãe doente. "É muito trágico. Construímos uma vida aqui", disse ele à Reuters.

No popular aplicativo de mídia social chinês Rednote, pessoas com visto H-1B compartilharam suas experiências de ter que voltar às pressas para os EUA - em alguns casos, apenas algumas horas após o desembarque na China ou em outro país.

Alguns compararam o pânico que sentiram à sua experiência durante a pandemia da Covid-19, quando voaram com urgência de volta para os EUA antes que a proibição de viagens entrasse em vigor.

"Meus sentimentos são uma mistura de decepção, tristeza e frustração", disse uma mulher em uma postagem com o nome de usuário "Emily's Life in NY".

A mulher disse que embarcou em um voo da United Airlines de Nova York para Paris, que começou a taxiar, mas depois de algumas idas e vindas com a companhia aérea, o capitão concordou em retornar ao portão para deixá-la sair da aeronave.

Sentindo-se o que ela descreveu à Reuters como "insignificante" e "abalada", ela cancelou a viagem planejada para a França, abandonando os planos com amigos, inclusive alguns que estavam voando da China, depois que recebeu uma carta dos advogados de sua empresa pedindo aos funcionários no exterior que retornassem aos EUA.

Empresas como Microsoft, Amazon, Alphabet e Goldman Sachs estavam entre as que enviaram emails urgentes a seus funcionários com avisos de viagem.

Desde que assumiu o cargo em janeiro, Trump deu início a uma ampla repressão à imigração, incluindo medidas para limitar algumas formas de imigração legal.

Essa medida para remodelar o programa de visto H-1B representa o esforço de maior visibilidade de seu governo para reformular os vistos de emprego temporário e ressalta o que os críticos disseram ser uma agenda protecionista.

O Secretário de Comércio, Howard Lutnick, disse na sexta-feira que as empresas teriam que pagar US$100.000 por ano pelos vistos de trabalhadores H-1B. No entanto, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse em um post no X no sábado que essa não era uma taxa anual, apenas uma taxa única que se aplicava a cada nova petição.