Milhares se reúnem para participar de velório de Charlie Kirk nos EUA

O funeral do ativista conservador Charlie Kirk, morto em Utah, está sendo hoje no estádio State Farm, em Glendale, na região metropolitana de Phoenix, Arizona (EUA).

A despedida contará com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o evento reúne milhares de pessoas para prestarem homenagem a Kirk.

O que aconteceu

Presidente dos EUA, Donald Trump, confirmou presença e fará discurso. "Aposto que esse estádio estará bem lotado, talvez completamente lotado. Vai ser grande. Estarei no estádio e acho que direi algumas palavras."

Milhares de participantes fazem fila para entrar no memorial. Ainda pela manhã, antes do início do evento, por volta das 12h (horário de Brasília), pessoas se organizam para participar da cerimônia em memória de Kirk.

21.set.2025 - Imagem de drone mostra multidão se reunindo para participar de memorial em homenagem ao ativista Charlie Kirk, em Glendale, no Arizona (EUA) Imagem: Cheney Orr/Reuters

Organizadores do evento também confirmaram discurso da viúva, Erika Kirk, do vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, e de outras sete pessoas. São elas: o secretário de Estado, Marco Rubio; o secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr.; o secretário de Defesa, Pete Hegseth; a diretora de Inteligência, Tulsi Gabbard; o apresentador Tucker Carlson; o vice-chefe de gabinete da Casa Branca, Stephen Miller; e o diretor do gabinete pessoal presidencial da Casa Branca, Sergio Gor.

Vestimenta recomendada é "melhor traje de domingo". A organização orientou os presentes a vestirem vermelho, branco ou azul, ao contrário da tradicional roupa preta usada em eventos do tipo.

Estádio State Farm tem capacidade para 63.400 assentos. Presença do público, no entanto, tende a ser maior, pois área do gramado está sendo ocupada por participantes da cerimônia.

Evento será teste para o Serviço Secreto

Órgão disse em comunicado que "o planejamento conjunto de segurança está em andamento para o memorial e funeral de Charlie Kirk". Conforme o Serviço Secreto norte-americano, "informações apropriadas relacionadas à segurança pública serão fornecidas conforme o processo for se desenvolvendo nos próximos dias".

Ainda não está claro se o funeral foi classificado como evento nacional de segurança especial. Se for esse o caso, a organização receberá recursos adicionais do governo federal, além da garantia da coordenação de autoridades estaduais e locais para reforço da segurança.

Pelo seu tamanho e características, evento em estádio será teste em momento de hostilidades. Uma das características da arena é ter teto retrátil, o que significa que pode estar fechado ou aberto durante o evento. Locais abertos costumam representar dificuldades maiores de monitoramento.