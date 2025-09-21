Trump aperta cerco contra jornais e TVs e tenta transferir debate às redes

O presidente dos EUA, Donald Trump, intensificou hostilidades à mídia tradicional no atual mandato. Especialistas avaliam que as ações do republicano são contraditórias: apesar de pregar pela liberdade de expressão, não aceita críticas da imprensa e trabalha para transferir o debate público para as redes sociais.

Episódios recentes levaram a acusações de censura

Desde que reassumiu governo, Trump endureceu relação com a mídia. Além de restringir o acesso de jornalistas à Casa Branca, ele mantém um clima de conflito permanente com parte da mídia.

Políticas do republicano relacionadas à liberdade de expressão são "contraditórias". André Santoro, professor do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie, explique que por um lado, Trump defende que as pessoas sejam livres para expressar sua opinião, mas, por outro, se coloca em posição de confronto com parte da imprensa que considera desalinhada ao seu governo.

Primeira emenda vale para os outros. Vera Chaia, professora de ciências políticas da PUC-SP, avalia que o atual governo dos EUA não respeita opiniões divergentes "por ter princípios autoritários e democráticos"."Falar em liberdade de expressão e de imprensa enquanto um direito garantido pela Primeira Emenda da Constituição Americana, é para os outros", afirma.

Intenção de transferir debate para as redes. Para Santoro, não parece que Trump queira acabar com a liberdade de expressão. Segundo o professor, o enfraquecimento das mídias tradicionais e a transferência de boa parte do debate público para as redes "está em curso há vários anos, desde antes do primeiro mandato de Trump, e não é restrito aos EUA", "embora também abra terreno para a desinformação e para o discurso de ódio".

NYT publicou suposta carta de Trump a Epstein

Carta teria sido enviada a Epstein por Trump Imagem: Reprodução

Na última terça-feira, Trump apresentou ação de US$ 15 bilhões contra o The New York Times. O jornal afirmou em uma reportagem que uma carta em formato de silhueta de mulher nua teria sido enviada por Trump no aniversário do criminoso sexual Jeffrey Epstein, morto em 2019.

Presidente dos EUA nega que assinatura seja dele. "Foi permitido ao The New York Times mentir, difamar e me caluniar livremente por tempo demais, e isso termina já", disse Trump. Em post na sua rede social, republicano prometeu barrar o que considera ser um projeto da "mídia de esquerda radical" para "destruir os EUA".

Em resposta, NYT declarou que "processo é infundado". "Trata-se de uma tentativa de amordaçar e desencorajar o jornalismo independente. O The New York Times não se deixará influenciar por táticas de intimidação", disse em comunicado.

Kimmel comentou assassinato de Kirk

Comediante e apresentador Jimmy Kimmel disse na última segunda-feira que republicanos quiseram "tirar proveito" do assassinato do ativista Charlie Kirk. Segundo ele, o grupo se esforçou "desesperadamente" para mostrar que o atirador é do espectro político rival. Suspeito do assassinato, Tyler Robinson, de 22 anos, cresceu em família republicana, mas era crítico a Kirk.

Kimmel teve programa suspenso anteontem pela ABC. O presidente celebrou a decisão: "Uma excelente notícia", disse, acrescentando que outros humoristas, como Jimmy Fallon e Seth Meyers, também deveriam ser retirados do ar.

Decisão da emissora teve pressões políticas e empresariais. Brendan Carr, chefe da FCC (Comissão Federal de Comunicações), chamou as declarações de Kimmel de "verdadeiramente doentias" e ameaçou revisar as licenças de emissoras que continuassem a transmitir o programa. Na sequência, o grupo Nexstar — que controla diversas afiliadas da ABC — anunciou que deixaria de exibir o "Jimmy Kimmel Live".

As emissoras e redes de televisão preferem perder sua liberdade a perder seus financiadores. As chantagens estão sendo feitas pelo atual governo e as grandes emissoras e/ou jornais estão se curvando às suas ameaças.

Professora Vera Chaia

Empresas de mídia também são suscetíveis às ações do governo. Segundo o professor do Mackenzie, decisões governamentais atingem "especialmente as que têm participação econômica do poder público ou as que dependem de concessões". Santoro ressaltou que isso acontece no mundo todo, inclusive no Brasil.