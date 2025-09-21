Trump participará de ato em memória de Charlie Kirk

Topo

21/09/2025 16h02

Por Nathan Layne e Nandita Bose e Joseph Ax

GLENDALE, ARIZONA (Reuters) - Milhares de pessoas vestidas de vermelho, branco e azul passaram pela segurança para participar de um ato em memória de Charlie Kirk neste domingo em um estádio de futebol do Arizona, onde o presidente Donald Trump, o vice-presidente JD Vance e outros republicanos importantes prestarão homenagem ao ativista de direita assassinado.

Rock cristão tocou nos alto-falantes e fotos de Kirk foram colocadas em cavaletes ao longo das passarelas do State Farm Stadium em Glendale, que tem capacidade para mais de 63.000 pessoas.

Multidões de pessoas, muitas delas vestidas com seus melhores trajes de domingo, chegaram antes do amanhecer para entrar e chorar por Kirk, que foi morto no palco em Utah, em 10 de setembro, enquanto debatia com estudantes universitários. O trânsito ficou congestionado nas estradas próximas.

Trump, falando a repórteres antes de voar para o Arizona, disse que esperava que o ato fosse "um momento de cura" e falou sobre a influência de seu jovem aliado político, creditando a ele o apoio aos republicanos por meio de seu grupo de ativistas estudantis conservadores, o Turning Point USA.

"Ele fez um trabalho extraordinário e tinha um controle sobre os jovens porque eles o amavam", disse Trump. "Se você voltar 10 anos atrás, essas faculdades eram lugares perigosos para os conservadores e agora estão em alta."

A segurança estava extremamente rígida, devido à presença de Trump e de vários membros de seu gabinete, bem como à contínua turbulência política após a morte de Kirk.

Kirk, 31 anos, foi morto por uma única bala enquanto respondia a uma pergunta de um membro da plateia em um evento no campus em Utah organizado pela Turning Point. Um estudante de faculdade técnica de 22 anos foi acusado do assassinato, e os investigadores dizem que ele disse a seu parceiro romântico em mensagens de texto que havia matado Kirk porque já estava "farto de seu ódio".

