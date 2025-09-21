Topo

Trump garante que defenderá Polônia e países bálticos em caso de escalada russa

Presidente dos EUA, Donald Trump - Ken Cedeno/Reuters
Presidente dos EUA, Donald Trump Imagem: Ken Cedeno/Reuters

21/09/2025 12h06Atualizada em 21/09/2025 14h54

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu neste domingo (21) defender a Polônia e os países bálticos em caso de escalada por parte da Rússia, após a recente violação de caças russos do espaço aéreo da Estônia.

Três aviões de combate MiG-31 russos entraram no espaço aéreo estoniano sobre o Golfo da Finlândia e permaneceram lá por cerca de 12 minutos, alertaram na sexta-feira Tallinn e a OTAN.

"Não gostamos disso", declarou Trump neste domingo na Casa Branca, que, ao ser questionado por um jornalista sobre se ajudaria a defender esses países da União Europeia caso a Rússia aumente suas hostilidades, respondeu: "Sim, eu ajudaria".

A Itália, que desempenha uma missão de polícia aérea no Báltico dentro da OTAN, assim como a Suécia e a Finlândia, enviaram aviões para interceptar os três caças russos.

O Ministério das Relações Exteriores da Estônia anunciou neste domingo que o Conselho de Segurança da ONU realizará uma reunião na segunda-feira sobre o incidente.

Não é a primeira incursão de aeronaves russas em território de países da UE. Na noite de 9 para 10 de setembro, aviões da Otan derrubaram drones russos sobre a Polônia.

Trump afirmou na ocasião que a incursão "poderia ter sido um erro".

