Trump escolhe ex-advogada para posto em promotoria enquanto pressiona por investigações de adversários

Por Katharine Jackson e Sarah N. Lynch

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no sábado que nomeou sua ex-advogada Lindsey Halligan para ser procuradora do Distrito Leste da Virgínia, horas depois de pressionar a procuradora-geral a perseguir mais agressivamente seus inimigos políticos.

"Pam Bondi está fazendo um ótimo trabalho como procuradora-geral dos Estados Unidos. Ela é muito cuidadosa, muito inteligente, ama nosso país, mas precisa de um promotor duro no Distrito Leste da Virgínia, como minha recomendação, Lindsey Halligan, para dar andamento às coisas", escreveu Trump em uma postagem no Truth Social, anunciando sua decisão.

Em uma postagem anterior que parecia ser dirigida diretamente à procuradora-geral Pamela Bondi, Trump disse que havia revisado declarações afirmando que nada havia sido feito em relação a possíveis acusações contra o ex-diretor do FBI James Comey, o Senador da Califórnia Adam Schiff e a procuradora-geral de Nova York, Letitia James.

"Não podemos adiar mais, isso está acabando com nossa reputação e credibilidade. Eles me destituíram duas vezes e me indiciaram (5 vezes!), POR NADA. A JUSTIÇA DEVE SER FEITA, AGORA", escreveu ele.

Halligan, que atualmente trabalha como assistente especial de Trump, estava entre os advogados que representaram Trump em um litígio civil depois que sua casa em Mar-a-Lago foi invadida em uma busca por documentos confidenciais. Ela substituirá Erik Siebert, que estava supervisionando uma investigação sobre James, mas se demitiu na sexta-feira depois que Trump disse que queria que ele saísse.

Trump tem apoiado Bondi com firmeza há meses, apesar das críticas de sua base política sobre o modo como ela lidou com os arquivos de Jeffrey Epstein e os comentários recentes sobre a acusação de "discurso de ódio" após o assassinato do ativista Charlie Kirk.

As críticas de Trump a ela no sábado podem ser um sinal de que sua paciência está diminuindo, mesmo que ele mantenha seu apoio público geral.

Não ficou imediatamente claro se Halligan ocuparia o cargo em caráter interino antes de uma votação de confirmação pelo Senado dos EUA.