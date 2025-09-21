Trump diz que ativista conservador assassinado Charlie Kirk é um "gigante de sua geração"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lamentou neste domingo (21) a perda do líder da juventude conservadora Charlie Kirk em um evento em sua homenagem no estado do Arizona.

"Há menos de duas semanas, nosso país foi privado de uma das figuras mais brilhantes de nossa época", declarou Trump diante da multidão. "Um gigante de sua geração e, acima de tudo, um marido devoto, pai, filho, cristão e patriota", disse, referindo-se ao ativista de 31 anos, que morreu assassinado em 10 de setembro.

jgc/aha/db/atm

© Agence France-Presse