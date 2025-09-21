Topo

Três crianças entre as cinco vítimas de ataque israelense com drone no Líbano

21/09/2025 11h24

Pelo menos cinco pessoas morreram neste domingo em um ataque israelense com drone no sul do Líbano, incluindo três crianças, informou o Ministério da Saúde libanês.

A agência nacional de notícias ANI indicou que o ataque, que aconteceu perto da localidade de Bint Jbeil, teve como alvo uma motocicleta.

Israel efetua ataques com frequência no Líbano, alegando que tem o Hezbollah como alvo, apesar de um acordo de cessar-fogo que acabou, em novembro de 2024, com mais de um ano de conflito ? incluindo dois meses de guerra aberta ? entre Israel e o movimento libanês pró-Irã.

