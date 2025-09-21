Tempestades e rajadas de vento devem atingir várias regiões de SP, alerta Defesa Civil

A virada do inverno para primavera no Hemisfério Sul, que começa nesta segunda-feira, 22, será marcada por uma mudança brusca no tempo. O forte calor do fim de semana dará lugar a temporais com rajadas de vento, queda de raios e granizo no Estado de São Paulo, segundo alerta da Defesa Civil.

A mudança do tempo quente e seco do sábado, 20, com temperaturas acima de 30°C, típicas de verão em pleno inverno, ocorre por causa da chegada de uma frente fria, segundo previsões meteorológicas.

Entre hoje, 21, e amanhã, 22, estão previstos ventos fortes e tempestade severa para Região Metropolitana de São Paulo, Baixada Santista, Vale do Ribeira, Região de Itapeva, Vale do Paraíba, Serrada Mantiqueira, litoral norte de São Paulo, além de regiões de Campinas e Sorocaba, de acordo com a Defesa Civil.

No mesmo período, são esperados ventos fortes e chuva moderada no interior dos Estado de São Paulo nas regiões dos municípios de Presidente Prudente, Marília, Bauru, Araraquara, Araçatuba, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Franca e Barretos.

Os ventos fortes e as chuvas intensas são fatores de risco para os cidadãos. A Defesa Civil alerta para que as pessoas se afastem de árvores durante os temporais, fiquem em locais seguros, evitem a prática de esportes náuticos e jamais atravessem áreas alagadas. As autoridades recomendam que, em caso de emergência, a Defesa Civil seja acionada pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

A agência meteorológica Climatempo prevê que o último fim de semana do inverno será marcado por temperaturas elevadas no Sul, Centro-Oeste e Sudeste do País. Além da capital paulista, há chance de novos recordes de calor do inverno em Curitiba e no Rio de Janeiro.

A mudança do tempo no final do fim de semana ocorre por causa da chegada de uma frente fria. O choque da massa de ar frio com o ar quente provoca chuvas, seguidas de queda nas de temperaturas. Para o início desta semana, é esperado que os termômetros não registrem temperaturas acima de 18°C.