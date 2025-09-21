Swiatek sofre contra Alexandrova mas vence Torneio de Seul

A tenista polonesa Iga Swiatek se recuperou de um início desastroso para vencer o Aberto de Seul neste domingo (21), derrotando a russa Ekaterina Alexandrova por 1-6, 7-6 (7/3) e 7-5.

A número dois do mundo perdeu o primeiro set após uma atuação repleta de erros, bem diferente de seu desempenho dominante ao longo desta semana na capital sul-coreana.

A número 11 do mundo, Alexandrova, chegou a ficar a dois pontos de conquistar o título, mas Swiatek reagiu e empatou a partida no tie-break antes de encontrar seu ritmo no terceiro set.

A vitória deu à polonesa seis vezes campeã de Grand Slam seu terceiro título da temporada e o primeiro em Seul.

O pai de Swiatek, Tomasz, competiu no remo nas Olimpíadas de Seul em 1988, e ela disse estar "feliz por poder vencer aqui por causa do histórico familiar".

"Meu pai não conseguiu vencer as Olimpíadas, mas pelo menos eu venci este torneio", disse a jovem de 24 anos. "Espero que ele possa vir no ano que vem para desfrutar de tudo".

