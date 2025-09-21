Oposição minimiza ato contra PEC e anistia: 'A gente não põe cantor famoso'

A oposição observa de perto as manifestações contra a PEC da Blindagem e o PL da Anistia, mas tenta reduzir seu impacto. A apuração é de Letícia Casado, colunista do UOL, no UOL News de hoje, do Canal UOL.

Segundo a colunista, parlamentares oposicionistas dizem que a presença de artistas famosos infla o público dos protestos da esquerda.

"Fica fácil para a esquerda colocar um monte de show porque show infla o público. Tem gente que vai lá para ver artista e isso ajuda a chamar. A gente nunca faz isso, a gente nunca coloca um cantor famoso para atrair mais gente", disseram opositores. Então, eles estão minimizando já desde partida o tamanho dessas manifestações. Letícia Casado

Os atos de hoje reuniram milhares pelas capitais do país. O protesto em São Paulo reuniu 42,4 mil pessoas na tarde de hoje na avenida Paulista. Os números são do Monitor do Debate Político do Cebrap e da USP (Universidade de São Paulo), junto com a ONG More in Common. Em Copacabana, no Rio de Janeiro, o protestou contou com nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque.

Segundo a colunista, a oposição insiste que a mobilização não muda a correlação de forças no Congresso a curto prazo.

Fato é que eles estão olhando com bastante atenção porque essa é uma pauta contínua. Esse tema de anistia da PEC e da blindagem deu toda essa confusão essa semana e vai dar a tônica do Congresso, não apenas nessa semana que vai começar amanhã, mas nas próximas também. Letícia Casado

Especialistas apontam que a PEC da Blindagem amplia o foro privilegiado e dificulta a responsabilização de parlamentares. Nas redes, hashtags como "Congresso sem bandidagem" e "Brasil quer Justiça" ganharam força após os protestos.

