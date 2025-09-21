Roma vence dérbi contra Lazio (1-0) com gol de Pellegrini

A Roma venceu o clássico da capital italiana contra a Lazio (1 a 0) neste domingo (21), pela quarta rodada da Serie A, com um gol de Lorenzo Pellegrini (38').

A equipe comandada pelo técnico Gian Piero Gasperini poderia ter ampliado a vantagem se não fossem as intervenções do goleiro da Lazio, Ivan Provedel, que foi decisivo nas tentativas de Devyne Rensch (45'+3), Angelino (49') e Tommaso Baldanzi (82').

Boulaye Dia, após uma jogada individual (54'), e Valentín Castellanos (76') chegaram perto de empatar para a Lazio, que ficou reduzida a dez jogadores aos 85 minutos, após a expulsão de Reda Belahyane.

Nos acréscimos, Danilo Cataldi acertou a trave esquerda de Mile Svilar, que já estava batido.

Com a terceira vitória em quatro partidas, a Roma ocupa a quarta colocação, agora com nove pontos, um atrás da Juventus (1º), enquanto a Lazio, derrotada pela terceira vez na temporada, cai para a 14ª posição (3 pontos).

O clássico anterior, disputado em abril, foi marcado por confrontos violentos entre ultras e policiais, que deixaram seis feridos.

No entanto, esta 186ª edição, que começou cedo, às 12h30 no horário local (8h30 de Brasília) para reduzir riscos, transcorreu sem maiores problemas.

"A situação está calma, mas continuamos muito vigilantes", declarou o prefeito de Roma, Lamberto Giannini, pouco antes do início do jogo.

Cerca de 1.500 policiais foram mobilizados ao redor do Estádio Olímpico e nas duas áreas destinadas aos torcedores de ambas as equipes.

